Про затримання чиновника повідомила низка російських телеграм-каналів, передає 24 Канал.

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Затримання російського чиновника

Начальника Управління Департаменту міноборони Росії із забезпечення держоборонзамовлення підозрюють в отриманні хабара в особливо великому розмірі.

Зазначається, що як хабар він отримав будинок і автомобіль.

У власності затриманого Вєртєлєцкого — квартира в селищі Власиха в Підмосков'ї площею 60 квадратів. Кадастрова вартість – шість мільйонів рублів.

Вєртєлєцкій купив Audi Q7. До цього, у 2019 році, він мав Volkswagen Touareg. У дружини начальника управління Олени Силантьєвої Toyota Camry,

– йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що це не перший високопоставлений російський військовий, який зазнає кримінального переслідування останнім часом.

Інші арешти в Росії

Раніше також був заарештований інший високопосадовець міноборони Росії – начальник головного управління зв'язку збройних сил Вадім Шамарін. Слідство звинуватило його в хабарі у 36 мільйонів рублів.

Також було затримано та заарештовано заступника міністра оборони Тімура Іванова, начальника головного управління кадрів міноборони генерал-лейтенанта Юрія Кузнєцова. Обох звинувачують у отриманні хабара в особливо великому розмірі. А 17 травня у справі про шахрайство заарештували колишнього командувача 58-ї армії Південного військового округу Івана Попова.

Арешт генерала Попова

Екскомандувача 58-ї армії Івана Попова заарештували на два місяці в Москві. Його звинувачують у незаконному продажі металоконструкцій вартістю близько 100 мільйонів рублів, призначених для будівництва лінії оборони на фронті.

Варто зазначити, що 49-річний Попов став відомим у липні 2023 року, коли його звільнили з посади командувача через кілька місяців після призначення. Його усунули від командування після того, як він виступив зі скандальними звинуваченнями на адресу російського генштабу та відкрито заявив про проблеми в армії. Тоді його звинуватили в панікерстві та шантажі вищого керівництва.