О задержании чиновника сообщил ряд российских телеграмм-каналов, передает 24 Канал.
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Задержание российского чиновника
Начальника Управления Департамента минобороны России по обеспечению гособоронзаказа подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
Отмечается, что в качестве взятки он получил дом и автомобиль.
В собственности задержанного Вертелецкого – квартира в поселке Власиха в Подмосковье площадью 60 квадратов. Кадастровая стоимость – шесть миллионов рублей.
Вертелецкий купил Audi Q7. До этого, в 2019 году, он имел Volkswagen Touareg. У жены начальника управления Елены Силантьевой Toyota Camry,
– говорится в сообщении.
Стоит отметить, что это не первый высокопоставленный российский военный, который подвергается уголовному преследованию в последнее время.
Другие аресты в России
Ранее также был арестован другой высокопоставленный чиновник минобороны России – начальник главного управления связи вооруженных сил Вадим Шамарин. Следствие обвинило его во взятке в 36 миллионов рублей.
Также был задержан и арестован заместитель министра обороны Тимур Иванов, начальник главного управления кадров минобороны генерал-лейтенанта Юрий Кузнецов. Обоих обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. А 17 мая по делу о мошенничестве арестовали бывшего командующего 58-й армии Южного военного округа Ивана Попова.
Арест генерала Попова
Экс-командующего 58-й армией Ивана Попова арестовали на два месяца в Москве. Его обвиняют в незаконной продаже металлоконструкций стоимостью около 100 миллионов рублей, предназначенных для строительства линии обороны на фронте.
Стоит отметить, что 49-летний Попов стал известным в июле 2023 года, когда его уволили с должности командующего через несколько месяцев после назначения. Его отстранили от командования после того, как он выступил со скандальными обвинениями в адрес российского генштаба и открыто заявил о проблемах в армии. Тогда его обвинили в паникерстве и шантаже высшего руководства.