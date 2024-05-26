Для чего на самом деле Путину понадобились массовые увольнения 24 Каналу объяснил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Также назвал истинные причины ареста, бывшего командующего 58-й армии Ивана Попова.

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Причины арестов

Яковенко убежден, что за чистками генералов стоит именно Владимир Путин, а не ФСБ или генеральная прокуратура. Увольнения в министерстве обороны России имеют две главные цели:

попытаться навести порядок, чтобы хотя бы половина денег, что есть в распоряжении минобороны, пошла на нужды, а не разворовывалась;

к тому же у каждого ареста есть своя особая причина.

Что стоит за арестом Попова

Например, арест генерал-майора Ивана Попова не имеет никакого отношения к коррупции, вероятно, это элемент "политической стерилизации армии". Кремлю выгодно постоянно контролировать, чтобы армия не имела никаких политических амбиций, там пытаются еще в первооснове искоренять любую угрозу переворота, прихода к власти военной диктатуры. Особенно это актуально стало сейчас, когда армия получает все больше автономии и масштабируется.

Именно Попов был особенный в этом смысле, ведь имел очень тесную связь со своими солдатами, вроде Евгения Пригожина.

Это очень опасно, представьте себе, если бы вместо Пригожина на Москву, на марш справедливости, отправилась 58-армия под руководством генерала Попова. Я думаю, что на этом война вполне могла бы закончиться,

– убежден оппозиционер.

С одной стороны, вряд ли такие мысли действительно были у генерала Попова, но Кремль боится даже потенциальной угрозы. К тому же ранее Попов позволял себе критику тактики военного командования российской армии.

Яковенко убежден, что о восстановлении на должностях уже арестованных из-за коррупции российских чиновников или военных не будет идти речи. Ведь сначала они понесли огромный позор, и изменение решений Кремля не добавит ему баллов.

Предполагаю, то, что сейчас делает Андрей Белоусов – это приказ Путина навести порядок в армии, но убежден, что у него ничего не получится. Я не могу себе представить, чтобы российская армия могла существовать без любого уровня коррупции, потому что коррупция это форма существования России и российской армии в частности,

– добавил Яковенко.

Кого арестовали в России за последнее время