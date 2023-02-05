Как правило, на человечность россиян надеяться бесполезно. Бойцы 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ это еще раз доказали.
Внимание Украинские защитники – на месте: оккупанты распространяют вошедшие в Белогоровку фейки
После взрыва оккупант бросился наутек
Теробороновцы распространили видео с беспилотника, удачно отработавшего по позициям оккупантов. На видео видно, что снаряд упал возле одного из захватчиков, который, вероятно, погиб.
Его собрат сначала тоже лежал на земле, однако впоследствии, увидев украинский БПЛА, бросился наутек. И басни россиян о "своих не бросаем" мгновенно развеялись, ведь оккупант просто убежал с позиции, оставив своего собратья умирать.
Теробороновцы точно отработали по позициям оккупантов: видео
Успехи ВСУ на войне: последние новости
- По данным Генштаба ВСУ, россияне начали эвакуировать людей с временно оккупированных территорий. В частности, бегут коллаборанты с семьями в Троицком районе Луганская область.
- В течение суток украинская авиация нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 2 удара по зенитно-ракетным комплексам.
- По состоянию на 5 февраля ВСУ уже ликвидировали 131 290 захватчиков. Только за минувшие сутки обезвредили по меньшей мере 700 оккупантов.
- Мобилизированные русские военные отказываются участвовать в боевых действиях. По информации Генштаба, 600 оккупантов поехали обратно в Россию по состоянию на 3 февраля.