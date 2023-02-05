Как правило, на человечность россиян надеяться бесполезно. Бойцы 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ это еще раз доказали.

Внимание Украинские защитники – на месте: оккупанты распространяют вошедшие в Белогоровку фейки

После взрыва оккупант бросился наутек

Теробороновцы распространили видео с беспилотника, удачно отработавшего по позициям оккупантов. На видео видно, что снаряд упал возле одного из захватчиков, который, вероятно, погиб.

Его собрат сначала тоже лежал на земле, однако впоследствии, увидев украинский БПЛА, бросился наутек. И басни россиян о "своих не бросаем" мгновенно развеялись, ведь оккупант просто убежал с позиции, оставив своего собратья умирать.

Теробороновцы точно отработали по позициям оккупантов: видео

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