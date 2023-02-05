Только за предыдущее сутки обезвредили по меньшей мере 700 оккупантов. Подробнее о потерях врага – рассказывает 24 Канал.
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Потери России в технике по состоянию на 5 февраля
- Танцев – 3 220;
- боевых бронированных машин – 6405;
- артиллерийских систем – 2 226;
- РСЗО – 460;
- средств ПВО – 227;
- самолетов – 294;
- вертолетов – 284;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1958;
- крылатых ракет – 796 кораблей и катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5091;
- специальной техники – 203.
Актуальные потери врага по состоянию на 5 февраля / Инфографика Генштаба ВСУ
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