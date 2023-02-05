Только за предыдущее сутки обезвредили по меньшей мере 700 оккупантов. Подробнее о потерях врага – рассказывает 24 Канал.

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Потери России в технике по состоянию на 5 февраля

  • Танцев – 3 220;
  • боевых бронированных машин – 6405;
  • артиллерийских систем – 2 226;
  • РСЗО – 460;
  • средств ПВО – 227;
  • самолетов – 294;
  • вертолетов – 284;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1958;
  • крылатых ракет – 796 кораблей и катеров – 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5091;
  • специальной техники – 203.


Актуальные потери врага по состоянию на 5 февраля / Инфографика Генштаба ВСУ

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