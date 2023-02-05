Тільки за минулу добу знешкодили щонайменше 700 окупантів. Детальніше про втрати ворога – розповідає 24 Канал.

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Втрати Росії в техніці станом на 5 лютого

  • Танків – 3 220;
  • бойових броньованих машин – 6 405;
  • артилерійських систем – 2 226;
  • РСЗВ – 460;
  • засобів ППО – 227;
  • літаків – 294;
  • гелікоптерів – 284;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 958;
  • крилатих ракет – 796 кораблів та катерів – 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 091;
  • спеціальної техніки – 203.

Актуальні втрати ворога станом на 5 лютого
Актуальні втрати ворога станом на 5 лютого / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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