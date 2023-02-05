Тільки за минулу добу знешкодили щонайменше 700 окупантів. Детальніше про втрати ворога – розповідає 24 Канал.
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Втрати Росії в техніці станом на 5 лютого
- Танків – 3 220;
- бойових броньованих машин – 6 405;
- артилерійських систем – 2 226;
- РСЗВ – 460;
- засобів ППО – 227;
- літаків – 294;
- гелікоптерів – 284;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 958;
- крилатих ракет – 796 кораблів та катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 091;
- спеціальної техніки – 203.
Актуальні втрати ворога станом на 5 лютого / Інфографіка Генштабу ЗСУ
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