Окупанти не полишають спроб атакувати й пробити позиції українських воїнів. Що зараз відбувається на фронті та прикордонні – розповіли у Генеральному штабі ЗСУ, передає 24 Канал.
До теми На Херсонщині ЗСУ знищили арктичний "Тор" росіян: як він там опинився
Мобілізовані росіяни відмовляються воювати, усі лікарні забиті окупантами
У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області усі медзаклади переповнені пораненими загарбниками. Через це окупанти навіть змушені облаштовувати дитячі садочки, школи та складські приміщення під польові шпиталі.
Водночас до одного з таких шпиталів у Світлодарську, що на Донеччині, привезли медичний персонал аж із Якутії. Відомо, що на лікуванні там перебуває близько 70 військових російської армії.
Крім того, почастішали випадки відмов брати участь у бойових діях мобілізованими російськими військовослужбовцями. Зокрема, станом на 3 лютого із Луганської області на територію Росії повернулися до 600 осіб.
Противник обстрілює позиції ЗСУ та намагається прорватися
Росіяни зосередили свої сили на таких напрямках:
- Куп’янський,
- Лиманський,
- Бахмутський,
- Авдіївський,
- Новопавлівський.
Окупанти, за даними Генштабу, продовжують обороняти захоплені ними рубежі на всіх інших напрямках. Також загарбники активно обстрілюють позиції українських підрозділів та завдають ударів по містах і селах, що межують з лінією зіткнення.
Тільки за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки ворогів у районах населених пунктів Кремінна і Шипилівка Луганської області та Верхньокам’янське, Благодатне, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Кліщіївка на Донеччині.
Зверніть увагу Українським військовим почали виплачувати гроші по-новому: у ЗСУ пояснили, що змінилося
Ситуація на різних напрямках
- На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках – ворожих наступальних угрупувань немає. Окупанти минулої доби гатили по Чернігівській та Харківській областях.
- На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків та артилерії Новомлинськ, Дворічну, Гряниківку, Синьківку, Куп’янськ, Піщане, Кислівку та Крохмальне Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівку, що на Луганщині.
- На Лиманському напрямку дісталося Тернам Донецької області та Макіївці, Площанці, Невському, Червонопопівці й Діброві на Луганщині.
- На Бахмутському напрямку від вогню російських окупантів постраждали Спірне, Берестове, Веселе, Білогорівка, Роздолівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора, Озарянівка, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.
- На Авдіївському напрямку ворог й далі завдає значних артилерійських обстрілів. Постраждали: Авдіївка, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка.
- На Новопавлівському напрямку окупанти били по Вугледарі, Богоявленці, Пречистівці, Нескучному, Времівці та Великій Новосілці.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках всіма видами артилерії, що буди, обстріляли райони населених пунктів Новопіль Донецької області, Гуляйполе, Єгорівка, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів і Щербаки Запорізької області. Також дісталося Антонівці й Херсону.
ЗСУ завдають потужних ударів по ворогу та нищать окупантське озброєння
Українська авіація завдала 5 ударів по позиціях загарбників та їхній військовій техніці. Крім того, двічі вдарили по зенітно-ракетних комплексах противника.
Водночас ракетні війська та артилерія уразили:
- Пункт управління,
- 3 райони зосередження живої сили противника,
- зенітно-ракетний комплекс,
- склад пально-мастильних матеріалів.
ЗСУ вправно витісняють окупантів з українських територій крок за кроком. Нагадаємо, що станом на 4 лютого загальна кількість втрат ворога вже перевищила 130 590 осіб.