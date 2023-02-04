Деталі нових правил роз'яснив заступник начальника управління соціальної підтримки – начальник відділу грошового забезпечення та заробітної плати полковника Олег Рогаль.

Раніше З 1 лютого зміниться порядок нарахування зарплатні військовослужбовцям

Додаткова виплата – 100 тисяч

Новий порядок виплат додаткової грошової винагороди діє для військовослужбовців Сил оборони та співробітників системи МВС. У постанові уряду мовиться, що додаткову грошову винагороду 30 та 100 тисяч гривень військовослужбовцям виплачуватимуть по-новому. Виплати залежатимуть від того, чи перебуває військовий в тилу або безпосередньо в зоні проведення бойових дій.

З 1 лютого винагороду у 100 тисяч гривень отримають військові, які беруть участь у бойових діях безпосередньо на лінії зіткнення. Ця сума не змінилась з минулого року.

Крім військовослужбовців, які воюють на фронті, 100 тисяч гривень отримають:

військовослужбовці ракетних військ і артилерії;

льотчики за час виконання польотів у районах ведення бойових дій;

моряки;

військові медики;

зенітно-ракетні війська і протиповітряні війська, які виконують завдання в районі проведення бойових дій.

Збільшаться щомісячні зарплати

Однак з 1 лютого збільшиться розмір щомісячної зарплати в середньому на 50%. Рогаль зазначив, якщо захисник отримував 13 тисяч, то з 1 лютого матиме понад 20 тисяч гривень, що становить понад 3 мінімальних зарплати.

На "передній" лінії військовослужбовець з мінімальним грошовим забезпеченням 20 тисяч гривень отримуватиме разом із додатковою нагородою 100 тисяч гривень — 120 тисяч гривень на місяць.

Хто продовжить отримувати 30 тисяч гривень щомісячно

Також передбачена винагорода у розмірі 30 тисяч гривень. Її щомісяця отримуватимуть військовослужбовці, які входять до складу угруповань Сил оборони країни. Ті, що виконують бойові або спеціальні завдання згідно з бойовими наказами або розпорядженнями командирів військових частин.

Крім того, таку винагороду отримуватимуть:

бійці, які виконуватимуть завдання всебічного забезпечення угруповань Сил оборони,

військовослужбовці, які перебувають у підрозділах, що зараховані до складу резерву Головнокомандувача ЗСУ.

Однак слід зазначити, що 30 тисяч гривень будуть виплачуватися тільки за період виконання цих бойових спеціальних завдань.

Кому зменшать грошове забезпечення

Натомість виплати не отримають військовослужбовці, які служать у військових частинах та підрозділах, які не входять до складу угруповань Сил оборони або резерву Головнокомандувача і перебувають поза фронтом.

Мовиться про навчальні центри, органи військового управління, тилові бази тощо.