Про це йдеться у спільній заяві Сил безпеки та оборони від 31 січня.

Актуально Зарплати для українців зростуть: кого чекає підвищення

Підставою для перегляду порядку здійснення нарахувань стали доручення Кабінету Міністрів України від 29 червня 2022 року та від 8 липня 2022 року. Для цього був підготований наказ міністра оборони Олексія Резнікова.

Умови призначення доплат військовослужбовцям

Доплата у розмірі 100 000 гривень призначається, тим захисникам, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони:

під час ведення бойових дій на лінії бойового зіткнення з противником на глибину виконання бойових завдань військовою частиною (підрозділом, у тому числі зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до батальйону включно;

у районах ведення воєнних (бойових) дій з виявлення повітряних цілей противника;

із здійснення польотів у районах ведення воєнних (бойових) дій, ведення повітряного бою;

у районах ведення воєнних (бойових) дій з вогневого ураження противника у складі підрозділу (засобу) ракетних військ і артилерії;

на території противника (в тому числі на території між позиціями військ противника та своїх військ, тимчасово окупованих (захоплених) противником територіях);

з вогневого ураження повітряних (морських) цілей противника;

з виводу повітряних суден з-під удару противника з виконанням зльоту;

кораблями, катерами, суднами в морській, річковій акваторії (поза межами внутрішніх акваторій портів, пунктів базування, місць тимчасового базування);

у районах ведення воєнних (бойових) дій медичному персоналу медичних частин та підрозділів;

з відбиття збройного нападу (вогневого ураження противника) на об’єкти, що охороняються, звільнення таких об’єктів у разі їх захоплення або насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою;

Доплата 50000 гривень призначається військовим, які виконують бойові завдання у складі органу військового управління, штабу угруповання військ або штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно (у тому числі поза районами ведення бойових дій).

Доплату 30000 гривень отримують військовослужбовці, які виконують бойові завдання згідно з наказами:

у складі діючих угруповань військ Сил оборони держави, резерву Головнокомандувача Збройних Сил України Сил оборони держави, розгорнутих пунктів управління Генерального штабу Збройних Сил України;

з протиповітряного прикриття та наземної оборони об’єктів критичної інфраструктури згідно з бойовими розпорядженнями;

із всебічного забезпечення діючих угруповань військ Сил оборони держави безпосередньо в районах ведення воєнних дій згідно з бойовими розпорядженнями.

військовослужбовцям, які в установленому законодавством порядку відряджені до складу військових адміністрацій у районах ведення воєнних дій для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, яку зарплату отримують військовослужбовці-контрактники на передовій.