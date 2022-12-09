Яку зарплату отримують військові

Про те, на яку зарплату можуть розраховувати контрактники під час війни, розповів начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ полковник Роман Горбач.

До теми Чи залишилися в Україні ще добровольці до війська на 10 місяці війни

Наприклад, є у нас водій-військовослужбовець, який нещодавно підписав контракт. Його грошове забезпечення складає 14 тисяч гривень і доплата у воєнний час – 30 тисяч гривень. Тож тут він отримує 44 тисячі гривень,

– пояснив Горбач.

Якщо військовослужбовець виконує обов'язки на передовій, то йому доплачують не 30 тисяч гривень, а 100 тисяч. Крім того, воїни можуть отримувати:

надбавку за вислугу,

надбавку за військове звання.

Тобто загалом мінімальне грошове забезпечення складає 44 або 114 тисячі гривень. При цьому немає різниці між мобілізованим та контрактником, адже зарплати у них однакові. Єдиний нюанс – при підписанні контракту ще виплачують додаткову одноразову виплату.

Останні новини про мобілізацію в Україні