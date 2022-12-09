Какую зарплату получают военные

О том, на какую зарплату могут рассчитывать контрактники во время войны, рассказал начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск полковник Роман Горбач.

К теме Остались ли в Украине еще добровольцы в армию на 10 месяцев войны

Например, есть у нас водитель-военнослужащий, недавно подписавший контракт. Его денежное довольствие составляет 14 тысяч гривен и доплата в военное время – 30 тысяч гривен. То есть он получает 44 тысячи гривен,

– объяснил Горбач.

Если военнослужащий исполняет обязанности на передовой, ему доплачивают не 30 тысяч гривен, а 100 тысяч. Кроме того, воины могут получать:

надбавку за выслугу,

надбавку за воинское звание.

То есть в целом минимальное денежное довольствие составляет 44 или 114 тысяч гривен. При этом нет разницы между мобилизованным и контрактником, ведь зарплаты у них одинаковые. Единственный нюанс – при подписании контракта еще выплачивается дополнительная единовременная выплата.

Последние новости о мобилизации в Украине