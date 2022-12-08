"Бум" из добровольцев был в начале вторжения
Люди, добровольно желающие защищать свою Родину, есть всегда. Об этом заявил начальник управления персонала штаба Командования сухопутных войск полковник Роман Горбач.
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До сих пор есть люди, добровольно приходящие в территориальные центры комплектования и социальной поддержки и желающие призваться на военную службу,
– заявил Горбач.
Есть те, кому сейчас отказывают. Например, человек не подходит по состоянию здоровья или находится в статусе призывника. Это мужчины до 27 лет, не служившие. Их не призывают по мобилизации. Призывники могут поступить только на военную службу по контракту.
Полковник отметил, что бывают случаи, когда в первые дни добровольцы попали не в боевые части, а в роты охраны военкоматов, например, в территориальную оборону. Теперь они обращаются к своим командировам, чтобы их перевели в боевые воинские части.
Мобилизация в Украине: последние новости
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