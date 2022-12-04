Печальную новость сообщил доброволец Ромео Парулава. По его словам, по меньшей мере 5 бойцов погибли.
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Все они служили в 57-й бригаде с марта 2022 г., прибыв из Грузии в Украину.
Командир ранен. Остальные ребята вместе с нашими братьями-украинцами окружены. Идет борьба, чтобы вывести оставшихся в живых и вынести тела наших погибших,
– сказал Парулава.
Накануне стало известно о гибели под Бахмутом 5 грузин:
- Авто Руруа,
- Ромео Пичхая,
- Ромео Кварацхелия,
- Бадри Маркелия,
- Мераба Аладашвили.
Грузинские добровольцы, погибшие в Украине / Фото Олега Панфилова
В субботу президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования семьям погибших добровольцев.
24 канал приобщается к словам сочувствия и благодарит погибших героев, которые пришли защищать нашу землю от оккупантов.
Как грузины борются за нашу свободу
- На стороне Украины сейчас воюют около 1500 грузинских бойцов. Часть проживала в Украине, часть приехала сюда после начала войны как добровольцы.
- Первый грузин-добровольец погиб 18 марта. По состоянию на 4 декабря в боях на стороне Вооруженных сил Украины погибли 33 грузина.
Какая сейчас ситуация в Бахмуте
Ситуация у Бахмута остается чрезвычайно сложной. Оккупанты сосредоточили там всю свою ударную мощь. Несмотря на это, представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подчеркнул: воины ВСУ контролируют ситуацию.
Череватый опроверг российский фейк о том, что Бахмут вроде бы находится в полуокружении. Тем временем российские оккупанты получили несколько мощных "подарков" от наших ракетных войск. Они несколько угасили оптимизм захватчиков.