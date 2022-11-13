Сколько россиян в общей сложности сбежали в Грузию после объявления мобилизации, рассказала президент Саломе Зурабишвили. Детальнее об этом информирует 24 канал.

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В Грузию выехали сотни тысяч российских уклонистов

Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. С тех пор в Грузии уже более 700 000 вражеских граждан.

600 000 (россиян – 24 канал), вероятно, выехали в разных направлениях, в соседние Армению, Турцию и европейские страны. Около 100 000 остались,

– подчеркнула Зурабишвили.

Заметим, что, по словам президента Грузии, ее страна также приняла около 30 тысяч украинцев, вынужденных покинуть родной дом и Родину из-за войны.

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Что известно о бегстве россиян в Грузию: коротко о главном

Ночью 22 сентября на границе России с Грузией зафиксировали гигантские очереди. Переход был буквально заблокирован машинами россиян. Они настолько спешили убежать, что некоторые даже вылетали на встречную полосу.

Очереди уклонистов на границе Грузии были видны даже из космоса. В Maxar Technologies показали поразительные кадры. Просмотреть их можно по этой ссылке в нашем материале.

Кстати, уже в скором времени на границу пригнали военных. Более того, там установили мобильный военкомат.

В соцсетях сообщили, что россияне продавали свои авто даже за "копейки", чтобы просто перейти границу и избежать "могилизации".

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