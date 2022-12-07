Впрочем, мужчин без опыта призывают гораздо меньше, чем имеющих военный опыт. Об этом рассказал начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.
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Сколько времени учатся мобилизованные без военного опыта
Не могу назвать количественных показателей, но их (военных без опыта – 24 канал) призывают гораздо меньше, чем имеющих военный опыт,
– заявил Горбач.
Так, в учебных центрах военные без опыта проходят как минимум базовую общевойсковую подготовку, которая длится 30 суток. Это для специалистов, не требующих дополнительного опыта кроме базового – номера обслуживания, заряжающий и так далее.
Если военнослужащий будет назначаться на более сложную специальность, например гранатометчик, это требует дополнительного времени – еще две недели обучения.
"Если еще более сложная специальность – то еще месяц или до 45 дней дополнительно. Военнослужащие, которых назначают на сержантские должности, также проходят дополнительную профессиональную подготовку. Суммарно подготовка может длиться более двух месяцев", – подчеркнул Горбач.
Мобилизация в Украине: последние новости
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