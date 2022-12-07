Впрочем, мужчин без опыта призывают гораздо меньше, чем имеющих военный опыт. Об этом рассказал начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

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Сколько времени учатся мобилизованные без военного опыта

Не могу назвать количественных показателей, но их (военных без опыта – 24 канал) призывают гораздо меньше, чем имеющих военный опыт,

– заявил Горбач.

Так, в учебных центрах военные без опыта проходят как минимум базовую общевойсковую подготовку, которая длится 30 суток. Это для специалистов, не требующих дополнительного опыта кроме базового – номера обслуживания, заряжающий и так далее.

Если военнослужащий будет назначаться на более сложную специальность, например гранатометчик, это требует дополнительного времени – еще две недели обучения.

"Если еще более сложная специальность – то еще месяц или до 45 дней дополнительно. Военнослужащие, которых назначают на сержантские должности, также проходят дополнительную профессиональную подготовку. Суммарно подготовка может длиться более двух месяцев", – подчеркнул Горбач.

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