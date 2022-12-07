Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач рассказал, что мобилизация в Украине будет продолжена до тех пор, пока не завершатся военные действия на территории нашей страны.
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Кого мобилизуют в первую очередь
Согласно определенным потребностям для доукомплектования воинских частей, призывают все категории и военно-учетные специальности.
В первую очередь отбирают личный состав, уже имеющий опыт прохождения военной службы. Такие военнослужащие могут направляться непосредственно в боевые воинские части. Другие военнообязанные запасы, которые не проходили до этого военной службы, могут быть призваны только в учебные воинские части или в высшие учебные военные заведения для переподготовки.
Как минимум, это 1 месяц, а если более сложные специальности, то и на более долгий срок. И после этого они направляются в воинские части. Конечно, личный состав должен призываться пригодным по состоянию здоровья, соответственно, здесь приоритет предоставляется младшим категориям военнообязанных,
– сообщил Горбач.
На фронте нужны все специальности
Горбач отметил, что в ВСУ есть потребность в разных специальностях. То есть необходимые люди любой профессии.
А насчет специалистов… в Вооруженных силах возникают потребности в комплектовании разными специальностями,
– сказал он.
Нужна ли Украине дополнительная мобилизация
- Во время войны запрещено раскрывать информацию о том, сколько защитников служат в ВСУ. Но в Минобороны сообщили, что активизировать призыв и набирать больше людей в ряды Вооруженных сил Украины сейчас не нужно.
- Также сейчас нет нужды вручать повестки на блокпостах. В стране большое количество добровольцев, которые хотят быть мобилизованными в ряды ВСУ.