Глава Минобороны Украины Алексей Резников в эфире телемарафона заявил, что личного состава достаточно.

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Резников отметил, что есть определенные организационные вопросы, которые находятся на личном контроле Верховного Главнокомандующего ВСУ. Однако, по словам министра, сейчас вопрос о дополнительной мобилизации пока не стоит.

У нас достаточно сегодня людей в секторе обороны,

– заявил министр.

Есть ли сейчас необходимость вручать повестки на блокпостах

Министр внутренних дел Денис Монастырский ранее заявил, что пока нет никакой необходимости вручать повестки на блокпостах. По его словам, сейчас есть большое количество добровольцев, которые хотят быть мобилизованными в ряды ВСУ, поэтому у них есть возможность выбирать лучших среди желающих.

Украине нужно оружие

По словам Резникова, Вооруженным Силам Украины сейчас нужно оружие. Речь идет о:

артиллерии и снарядах к ней,

бронированных машинах,

танках,

самолетах.

"И партнеры знают наш перечень, чтобы наши девушки и парни могли на фронте быть более успешными и эффективными, как мы это уже демонстрируем", – добавил министр.

Отметим, что Владимир Путин в конце сентября заявил, что в армию государства-агрессора призовут 300 тысяч россиян. В Вооруженных Силах рассказали, проводили ли в Украине дополнительную мобилизацию на фоне активности врага.

Как заявил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Роман Горбач, на самом деле Украина была готова к тому, что Кремль объявит мобилизацию. В феврале–марте мобилизация в Украине происходила на достаточно высоком уровне. Сейчас она проходит в плановом режиме.