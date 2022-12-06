В этом материале вы найдете удивительные истории и легенды, закодированные в шевронах украинских защитников. Там вы также найдете драконов, львов, оборотней и украинские горы. А еще узнаете, какому зверю от России на эмблеме разведки противостоит украинская сова.
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Шевроны ВСУ, устами которых говорит украинская история
Художник-геральдист волонтерской группы "Новое войско" Олекса Руденко в YouTube-блоге "Лицо независимости " отмечает, что в последние несколько лет для украинских военных бригад утверждали и разрабатывали новые эмблемы. Главное – чтобы они не походили на русские.
Сейчас же, глядя на шевроны, эмблемы различных формирований ВСУ, можно изучать историю Украины, ее мифы и легенды.
Черный ворон и дуб Железняка, 93 – это отдельная механизированная бригада "Холодный Яр"
Это формирование механизированных войск в составе ВСУ было названо в честь Холодноярской Республики. Это кратковременное государственное образование на землях УНР просуществовало с 1919 по 1922 год в урочище Холодный Яр. Последний является исторической местностью Приднепровской Украины, которая прославилась мощью духа повстанцев.
Символами этой республики, в которую вошли 25 окрестных сел и насчитывавшая около 15 тысяч повстанцев, избрали черного ворона и дуб главы гайдамацкого восстания – казацкого атамана Максима Зализняка.
Череп и надпись "Украина или смерть", 72 – га отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев
Это формирование ВСУ размещается в Белой Церкви. Его назвали в честь Черных запорожцев – военного формирования времен УНР. Черных запорожцев еще называли "черношлычниками". Это элитное военное формирование кавалерии армии Украинской Народной Республики было с 1918 по 1920 год.
На эмблеме 72 – й бригады красуется обратная часть знамена черных запорожцев – изображение "Адамовой головы" (череп с двумя костями) и надпись "Украина или смерть".
Дыхающий пламенем дракон, 12 – и отдельная бригада армейской авиации имени генерал-хорунжого Виктора Павленко
Бригада получила имя Виктора Павленко – командующего Воздушным флотом УНР. Именно пилоты 12 – й отдельной бригады армейской авиации стали первыми храбрецами, которые вылетели на ликвидацию последствий Чернобыльской катастрофы. Бригаду охраняет символ – сильный дракон, дышащий на врагов пламенем и может каждого оккупанта превратить в ком пепла.
Горы, эдельвейс и перекрещенные топоры, 10 – я отдельная горно-штурмовая бригада
Эта бригада дислоцируется в Коломие и специализируется на проведении боевых действий в горной местности. На ее эмблеме белым изображены очертания трех гор – Говерлы, Бребенескула и Поп Ивана. В основе эмблемы – горный цветок эдельвейс, а за ним – два перекрещенных топорика (это топоры, которые используют гуцулы, бойки и лемки). Эдельвейс символизирует мужество и отвагу.
Серебряная голова вурдалаки с золотыми глазами и стрелами, Силы специальных операций ВСУ (ССО)
Глава оборотня олицетворяет руководящую структуру Сил спецопераций Украины.
В пасти серебряного волка две стрелы, символ врагов. Как рассказывает древняя легенда, казаки-характерщики могли вращаться на волков, ловить стрелы мощными лапами или отбивать их голыми руками. Сломанная стрела в пасти волка – уничтоженный враг. Целая стрела в клыках – нейтрализованная. То есть именно глава ССО решает, какой враг будет уничтожен, а какого просто нейтрализуют.
Интересно, что внутри нарукавного знака расположен двузубий покровителя ССО, князя Святослава Храброго. Именно он автор фразы "Иду на вы", что означает открытое объявление войны противнику. Князь Святослав известен также военными подвигами: он существенно расширил территорию Киевской Руси, покорив волжских булгар, аланов, радимичей, вятичей. Но разгромил Хазарский каганат.
Коронованный лев опирается на скалу, 24 – я отдельную механизированную бригаду имени короля Даниила
Почетное наименование бригады подчеркивает признание мощного Галицко-Волынского государства мировыми правителями, в частности, святым престолом Ватикана. Как и признание роли короля Даниила в противостоянии монголо-татарскому нашествию. Еще тогда Галицко-Волынское государство выступало как форпост перед угрозой с востока для всей европейской цивилизации. На шевроне бригады – галицкий лев, опирающийся на скалу. Это символика Галицко-Волынского государства. На голове льва – корона величайшего полководца Средневековья, короля Даниила.
24 – та бригада имеет девиз на латыни: "Milites Regum", что в переводе означает "Пехота короля".
Железный крест УНР, 28 – я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода
Бригада имеет почетное название в честь Рыцарей Зимнего Похода – участников Первого зимнего похода. Это поход Армии Украинской Народной Республики по тылам Красной и Добровольческой армий под руководством Михаила Емельяновича-Павленко. Поход продолжался с 1919 по 1920 год. Главной задачей Зимнего Похода было сохранение присутствия украинской армии на украинской территории путем партизанских действий, в то время как ее главный атаман – Симон Петлюра – по делам государственной важности находился со своим штабом в Варшаве.
Центральный элемент шеврона – железный крест. И это одна из наград Украинской освободительной войны 1917 – 1921 годов. Что важно – единственное боевое отличие армии УНР.
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Герб гетмана Ивана Выговского, 58 – я отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского
Бригада имеет почетное название Ивана Выговского – Гетмана Войска Запорожского. При этом шеврон, на котором изображен фирменный гетманский герб. А еще – латинский лозунг "Simul ad victoriam", что в переводе означает "Вместе к победе".
Итак, в центре шеврона – герб семьи Выговских, являющийся разновидностью герба абданк. Именно такие гербы использовали как родовые несколько польских, литовско-белорусских, украинских шляхетских родов при Королевстве Пястов, Речи Посполитой. Именно таким гербом владели и Богдан и Юрий Хмельницкий.
Сова с мечом, Военная разведка Украины
На эмблеме Военной разведки Украины изображена сова с мечом в лапах. Новейший образец эмблемы изображает сову, направляющую этот меч на территорию России.
Если вы сравните эмблемы украинской и русской разведок, то заметите интересную деталь: на русской изображена летучая мышь и лозунг "Выше нас только звезды". А как вы знаете, сова блестяще охотится на летучих мышей и лакомится этими животными. В то же время лозунг украинской разведки – "Sapiens dominabitur astris", что означает "Мудрый будет властвовать над звездами".