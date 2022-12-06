У цьому матеріалі ви знайдете дивовижні історії та легенди, які закодовані у шевронах українських захисників. Там ви також знайдете драконів, левів, вовкулаків та українські гори. А ще дізнаєтесь, якому звіру від Росії на емблемі розвідки протистоїть українська сова.
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Шеврони ЗСУ, вустами яких говорить українська історія
Художник-геральдист волонтерської групи "Нове військо" Олекса Руденко у YouTube-блозі "Обличчя незалежності" зазначає, що протягом останніх кількох років для українських військових бригад затверджували й розробляли нові емблеми. Головне – аби вони не були схожі на російські.
Натомість зараз, дивлячись на шеврони, емблеми різних формувань ЗСУ, можна вивчати історію України, її міфи та легенди.
Чорний ворон і дуб Залізняка, 93 – тя окрема механізована бригада "Холодний Яр"
Це формування механізованих військ у складі ЗСУ назвали на честь Холодноярської Республіки. Це короткочасне державне утворення на землях УНР проіснувало з 1919 по 1922 рік в урочищі Холодний Яр. Останній є історичною місцевістю Наддніпрянської України, яка прославилась міццю духу повстанців.
Символами цієї республіки, до якої увійшли 25 навколишніх сіл та яка налічувала близько 15 тисяч повстанців, обрали чорного ворона та дуб очільника гайдамацького повстання – козацького отамана Максима Залізняка.
Череп і напис "Україна або смерть", 72 – га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців
Це формування ЗСУ розташовується у Білій Церкві. Його назвали на честь Чорних запорожців – військового формування часів УНР. Чорних запорожців ще називали "чорношличниками". Це елітне військове формування кавалерії армії Української Народної Республіки існувало з 1918 по 1920 рік.
На емблемі 72 – ої бригади красується зворотна частина знамена чорних запорожців – зображення "Адамової голови" (череп із двома кістками) і напис "Україна або смерть".
Дракон, що дихає полум'ям, 12 – та окрема бригада армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка
Бригада отримала ім'я Віктора Павленка – командувача Повітряного флоту УНР. Саме пілоти 12 – ої окремої бригади армійської авіації стали першими сміливцями, які вилетіли на ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи. Бригаду охороняє символ – дужий дракон, що дихає на ворогів полум'ям і може кожного окупанта перетворити на грудку попелу.
Гори, едельвейс та перехрещені сокири, 10 – та окрема гірсько-штурмова бригада
Ця бригада дислокується у Коломиї та спеціалізується на проведенні бойових дій у гірській місцевості. На її емблемі білим зображені контури трьох гір – Говерли, Бребенескула та Піп Івана. В основі емблеми – гірська квітка едельвейс, а за нею – два перехрещені топірці (це сокири, які використовують гуцули, бойки та лемки). Едельвейс символізує мужність та відвагу.
Срібна голова вовкулаки із золотими очима й стрілами, Сили спеціальних операцій ЗСУ (ССО)
Голова вовкулаки уособлює керівну структуру Сил спецоперацій України.
У пащі срібного вовка – дві стріли, символ ворогів. Як розповідає стародавня легенда, козаки-характерники могли обертатися на вовків, ловити стріли потужними лаписьками або й відбивати їх голіруч. Зламана стріла в пащі вовка – знищений ворог. Ціла стріла в іклах – нейтралізований. Тобто саме голова ССО вирішує, якого ворога буде знищено, а якого просто нейтралізують.
Цікаво, що всередині нарукавного знака розміщений двозуб покровителя ССО, князя Святослава Хороброго. Саме він є автором фрази "Іду на ви", що означає відкрите оголошення війни супротивнику. Князь Святослав відомий також військовими подвигами: він суттєво розширив територію Київської Русі, підкоривши волзьких булгар, аланів, радимичів, в'ятичів. Та розгромив Хазарський каганат.
Коронований лев спирається на скелю, 24 – та окрема механізована бригада імені короля Данила
Почесне найменування бригади підкреслює визнання потужної Галицько-Волинської держави світовими правителями, зокрема святим престолом Ватикану. Як і визнання ролі короля Данила у протистоянні монголо-татарській навалі. Ще тоді Галицько-Волинська держава виступала як форпост перед загрозою зі сходу для всієї європейської цивілізації. На шевроні бригади – галицький лев, який спирається на скелю. Це символіка Галицько-Волинської держави. На голові лева – корона видатного полководця Середньовіччя, короля Данила.
24 – та бригада має девіз латиною: "Milites Regum", що у перекладі означає "Піхота короля".
Залізний хрест УНР, 28 – ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу
Бригада має почесну назву на честь Лицарів Зимового Походу – учасників Першого зимового походу. Це похід Армії Української Народної Республіки тилами Червоної та Добровольчої армій під проводом Михайла Омеляновича-Павленка. Похід тривав з 1919 по 1920 рік. Головним завданням Зимового Походу було збереження присутності української армії на українській території шляхом партизанських дій, у той час як її головний отаман – Симон Петлюра – у справах державної важливості перебував зі своїм штабом у Варшаві.
Центральний елемент шеврона – залізний хрест. І це одна з нагород Української визвольної війни 1917 – 1921 років. Що важливо – єдина бойова відзнака армії УНР.
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Герб гетьмана Івана Виговського, 58 – ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського
Бригада має почесну назву Івана Виговського – Гетьмана Війська Запорозького. При цьому має шеврон, на якому зображений фірмовий гетьманський герб. А ще – латинське гасло "Simul ad victoriam", що в перекладі означає "Разом до перемоги".
Отже, у центрі шеврона – герб родини Виговських, що є різновидом герба абданк. Саме такі герби використовували як родові кілька польських, литовсько-білоруських, українських шляхетських родів за часів Королівства П'ястів, Речі Посполитої. Саме таким гербом володіли й Богдан та Юрій Хмельницькі.
Сова з мечем, Воєнна розвідка України
На емблемі Воєнної розвідки України зображена сова з мечем у лапах. Найновіший зразок емблеми зображує сову, яка спрямовує цей меч на територію Росії.
Якщо ви порівняєте емблеми української та російської розвідок, то помітите цікаву деталь: на російській зображений кажан і гасло "Вище нас тільки зірки". А як ви знаєте, сова блискуче полює на кажанів та ласує цими тваринами. Натомість гасло української розвідки – "Sapiens dominabitur astris", що означає "Мудрий пануватиме над зірками".