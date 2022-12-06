У цьому матеріалі ви знайдете дивовижні історії та легенди, які закодовані у шевронах українських захисників. Там ви також знайдете драконів, левів, вовкулаків та українські гори. А ще дізнаєтесь, якому звіру від Росії на емблемі розвідки протистоїть українська сова.

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Шеврони ЗСУ, вустами яких говорить українська історія

Художник-геральдист волонтерської групи "Нове військо" Олекса Руденко у YouTube-блозі "Обличчя незалежності" зазначає, що протягом останніх кількох років для українських військових бригад затверджували й розробляли нові емблеми. Головне – аби вони не були схожі на російські.

Натомість зараз, дивлячись на шеврони, емблеми різних формувань ЗСУ, можна вивчати історію України, її міфи та легенди.