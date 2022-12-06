Очільник Міноборони України Олексій Резніков в ефірі телемарафону заявив, що кількість особового складу є достатньою.

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Резніков зауважив, що є певні організаційні питання, які перебувають на особистому контролі Верховного Головнокомандувача ЗСУ. Однак, за словами міністра, зараз питання про додаткову мобілізацію, поки не стоїть.

У нас достатньо сьогодні людей у секторі оборони,

– заявив міністр.

Чи є зараз необхідність вручати повістки на блокпостах

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський раніше заявив, що наразі немає жодної потреби вручати повістки на блокпостах. За його словами, зараз є велика кількість добровольців, які хочуть бути мобілізованими до лав ЗСУ, тому вони мають можливість обирати кращих серед усіх охочих.

Україні потрібна зброя

За словами Резнікова, Збройним Силам України наразі потрібна зброя. Мовиться про:

артилерію та снаряди до неї,

броньовані машини,

танки,

літаки.

"І партнери знають наш перелік, для того аби наші дівчата та хлопці могли на фронті бути більш успішними та ефективними, як ми це вже демонструємо", – додав міністр.

Зауважимо, що Владімір Путін наприкінці вересня заявив, що до війська держави-агресорки призвуть 300 тисяч росіян. У Збройних Силах розповіли, чи проводили в України додаткову мобілізацію на тлі активності ворога.

Як заявив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Роман Горбач, насправді Україна була готова до того, що Кремль оголосить мобілізацію. У лютому – березні, мобілізація в Україні відбувалася на досить високому рівні. Натомість зараз вона проходить у плановому режимі.