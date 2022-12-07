Бизнесмены предлагают разрешить выезд за границу под залог. Возможность принятия такого решения парламентом прокомментировал нардеп Федор Вениславский.

Читайте также Кого сейчас мобилизуют прежде всего: какие специальности больше всего нужны на фронте

Позволят ли выезд из Украины под залог

По словам Вениславского, такую инициативу общество восприняло достаточно неоднозначно. С одной стороны это вроде бы и неплохой механизм.

А с другой стороны это означает, что лица или компании, имеющие достаточные финансовые ресурсы, могут обеспечить выезд своих работников, а не имеющие ресурса – не могут. Позиция сегодня неизменна на законодательном уровне. Есть легитимные обстоятельства, позволяющие выезжать за пределы Украины,

– заявил нардеп.

Потому нардеп не подтвердил, что парламент в ближайшее время может разрешить выезд из Украины под залог.

Последние новости о мобилизации в Украине