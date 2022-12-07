Бізнесмени пропонують дозволити виїзд за кордон під заставу. Можливість схвалення такого рішення парламентом прокоментував нардеп Федір Веніславський.
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Чи дозволять виїзд з України під заставу
За словами Веніславського, таку ініціативу суспільство сприйняло досить неоднозначно. З одного боку це ніби й непоганий механізм.
А з іншого боку це означає, що особи або компанії, які мають достатні фінансові ресурси, можуть забезпечити виїзд своїх працівників, а ті які не мають ресурсу, – не можуть. Позиція на сьогодні є незмінною на законодавчому рівні. Є легітимні обставини, які дозволяють виїжджати за межі України,
– заявив нардеп.
Тому нардеп не підтвердив, що парламент найближчим часом може дозволити виїзд з України під заставу.
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- Водночас міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що кількість особового складу нашого війська є достатньою. Активізовувати призов не будуть.
- До речі, у ЗСУ також пояснили, що мобілізація в Україні не пов'язана з мобілізацією у Росії. Тобто якщо у державі-агресорці вирішують набрати ще більше призовників, це не впливає на мобілізаційний план України.