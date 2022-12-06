Глава МВС Денис Монастирський розповів, що нема потреби, аби оповіщати когось на блокпостах та роздавати там повістки. Міністр сказав це в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Спілкуючись з нашими ЗСУ я розумію, що вони сьогодні мають можливість уже відбирати найкращих з бажаючих,

– сказав міністр.

Монастирський додав, що є велика кількість добровольців, які приходять до відповідних пунктів комплектування для того, щоб їх мобілізували до лав Збройних сил України.

Крім того, чиновник зауважив, що в Україні суттєво зменшилась кількість порушників комендантської години. Втім, на блок-постах продовжують вилучати з незаконного обігу зброю та затримувати підозрюваних у колабораціонізмі.

Чи потрібна в Україні додаткова мобілізація

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що наразі додаткової мобілізації в Україні не треба.