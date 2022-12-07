Втім, чоловіків без досвіду призивають набагато менше, ніж тих, хто має військовий досвід. Про це розповів начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

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Не можу назвати кількісних показників, але їх (військових без досвіду – 24 канал) призивають набагато менше, ніж тих, хто має військовий досвід,

– заявив Горбач.

Так, у навчальних центрах військові без досвіду проходять як мінімум базову загальновійськову підготовку, яка триває протягом 30 діб. Це для спеціалістів, які не потребують додаткового досвіду крім базового – номери обслуги, заряджаючий і так далі.

Якщо військовослужбовець буде призначатись на більш складну спеціальність, наприклад, гранатометник, це потребує додаткового часу – ще два тижні навчання.

"Якщо ще складніша спеціальність – то ще місяць або й до 45 днів додатково. Військовослужбовці, яких призначають на сержантські посади, також проходять додаткову фахову підготовку. Сумарно підготовка може тривати понад два місяці", – наголосив Горбач.

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