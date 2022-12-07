Втім, чоловіків без досвіду призивають набагато менше, ніж тих, хто має військовий досвід. Про це розповів начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.
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Скільки часу навчаються мобілізовані без військового досвіду
Не можу назвати кількісних показників, але їх (військових без досвіду – 24 канал) призивають набагато менше, ніж тих, хто має військовий досвід,
– заявив Горбач.
Так, у навчальних центрах військові без досвіду проходять як мінімум базову загальновійськову підготовку, яка триває протягом 30 діб. Це для спеціалістів, які не потребують додаткового досвіду крім базового – номери обслуги, заряджаючий і так далі.
Якщо військовослужбовець буде призначатись на більш складну спеціальність, наприклад, гранатометник, це потребує додаткового часу – ще два тижні навчання.
"Якщо ще складніша спеціальність – то ще місяць або й до 45 днів додатково. Військовослужбовці, яких призначають на сержантські посади, також проходять додаткову фахову підготовку. Сумарно підготовка може тривати понад два місяці", – наголосив Горбач.
Мобілізація в Україні: останні новини
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- До речі, під час війни заборонено розкривати інформацію щодо того, скільки захисників служать у ЗСУ. Однак у Міноборони запевняють, що активізовувати призов та набирати більше людей до лав Збройних Сил України, наразі не треба.
- 6 грудня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що повістки на блокпостах в Україні більше не видаватимуть. Потреби у цьому немає.