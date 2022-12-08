"Бум" з добровольців був на початку вторгнення
Люди, які добровільно хочуть захищати свою Батьківщину, є завжди. Про це заявив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ полковник Роман Горбач.
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Досі є люди, які добровільно приходять до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і бажають призватися на військову службу,
– заявив Горбач.
Є ті, кому зараз відмовляють. Наприклад, людина не підходить за станом здоров'я, або перебуває в статусі призовника. Це чоловіки до 27 років, які не служили. Їх не призивають по мобілізації. Призовники можуть вступити тільки на військову службу за контрактом.
Полковник зазначив, що бувають випадки, коли у перші дні добровольці потрапили не до бойових частин, а в роти охорони військкоматів, наприклад, – до територіальної оборони. Тепер вони звертаються до своїх командирів, щоб їх перевели до бойових військових частин.
Мобілізація в Україні: останні новини
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