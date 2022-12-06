Напомним, что военное положение и всеобщую мобилизацию в нашем государстве продлили до 19 февраля 2023 года. Рассказываем дальше, усилят ли мобилизационные мероприятия в нашей стране.

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Все будет зависеть от ситуации на фронте

Об этом заявил начальник управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач. Еще во время кампании частичной мобилизации в России он отметил, что в Украине планы будут составлять с учетом данных из страны-агрессорки.

Если говорить об усилении мобилизации, то неотложной потребности в этом нет. И в ближайшее время она не наблюдается. В то же время, следует быть готовым к любому течению событий. Интересно, что наблюдаются также определенные послабления, связанные с набором в армию.

Например, на освобождение теперь имеют право родители троих или более детей. Есть тенденция не к увеличению категорий, подлежащих мобилизации, а наоборот, к уменьшению,

– подчеркнул он.

Горбач добавил, что в ТЦК приходят добровольцы. И хотя их меньше, чем было в начале полномасштабного вторжения, они все еще есть. В то же время он отметил, что некоторым добровольцам отказывают. Речь идет о тех, у кого проблемы со здоровьем. Или юношей, которым еще не исполнилось 27 лет, и они не проходили военную службу раньше.

Какие специальности сейчас необходимы

По словам Горбача, все зависит от того, кем нужно доукомплектовывать воинскую часть. Поэтому призывают не всех без разбора, а определенные категории и специальности. Прежде всего, набирают тех, кто проходил военную службу. Их уже могут сразу направлять в боевые воинские части.

Что касается военнообязанных без опыта, то их могут призвать только к воинским частям. Альтернативой могут быть также высшие учебные военные заведения, где они будут проходить переподготовку.

Напомним, что военнослужащие имеют право на отпуск. Во время полномасштабного вторжения он, как правило, длится до 10 дней. Причем организуют отдых так, чтобы 2/3 военных оставались на позициях, а 1/3 имела возможность отдохнуть.