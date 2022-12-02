Власти продлили отсрочку, однако есть одно важное уточнение. О чем именно идет речь, читайте дальше.
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Кабинет министров продлил действие отсрочки от призыва на 2 месяца: кого касается
Тарас Мельничук сообщил, что Кабмин внес изменения в постановление "О продлении сроков действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации". Речь идет о том, что отсрочку от призыва на службу в армии продлят на 2 месяца.
Однако это нововведение имеет важное уточнение. Автоматическое увеличение сроков отсрочки будет действовать только при условии, что отсрочка не закончилась до вступления в силу постановления.
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Какие документы нужно иметь для увольнения с военной службы
Уволиться со службы можно по семейным обстоятельствам, по состоянию здоровья или другим весомым причинам. Для этого нужно подать рапорт и документы, подтверждающие основания для увольнения.
Что нужно для увольнения по состоянию здоровья:
- копия листа беседы;
- копия рапорта;
- заключение военно-врачебной комиссии;
- копия расчета выслуг лет военной службы, если претендуете на пенсионное обеспечение.
Что нужно для увольнения по семейным обстоятельствам (или по другой уважительной причине):
- копия листа беседы;
- копия рапорта;
- документы-подтверждения уважительной причины;
- копия расчета выслуг лет военной службы, если претендуете на пенсионное обеспечение.