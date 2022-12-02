Так, ВСУ отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Григоровка, Выемка, Бахмут, Опросное, Клищиевка, Курдюмовка, Северное, Первомайское, Красногоровка и Марьинка на Донетчине.

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Сохраняется угроза ракетных ударов

За минувшие сутки россияне нанесли 5 ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Харьковской и Донецкой областей. Также совершили 30 авиационных ударов по позициям наших войск и более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по районам населенных пунктов вдоль линии столкновения.

Отдельно в Генштабе отметили, что сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре на всей территории Украины.

Ситуация по всем направлениям

На Волынском и Полесском направлениях обстановка не изменилась, признаков формирования наступательных группировок противника нет. Впрочем, на полигонах Беларуси продолжается подготовка отдельных подразделений врага.

обстановка не изменилась, признаков формирования наступательных группировок противника нет. Впрочем, на полигонах Беларуси продолжается подготовка отдельных подразделений врага. На Слобожанском направлении россияне держат войска в приграничных районах Белгородской области. Вражеские артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Слобожанское, Огурцово, Бочково, Малая Волчья, Бударки, Стрелка, Терновая, Чугуновка, Двуречное и Западное Харьковской области.

россияне держат войска в приграничных районах Белгородской области. Вражеские артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Слобожанское, Огурцово, Бочково, Малая Волчья, Бударки, Стрелка, Терновая, Чугуновка, Двуречное и Западное Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях кафиры обороняются. Совершил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Табаевка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Стельмаховка, Мясожаровка, Макеевка и Площадка в Луганской области и Новоселовка и Торское Донецкой области.

кафиры обороняются. Совершил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Табаевка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Стельмаховка, Мясожаровка, Макеевка и Площадка в Луганской области и Новоселовка и Торское Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает наступать. Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись объектам в районах населенных пунктов Андреевка, Серебрянка, Верхнекаменское, Дружба, Спорное, Раздолевка, Белогоровка, Яковлевка, Северное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Курд Нью-Йорк в Донецкой области.

враг продолжает наступать. Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись объектам в районах населенных пунктов Андреевка, Серебрянка, Верхнекаменское, Дружба, Спорное, Раздолевка, Белогоровка, Яковлевка, Северное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Курд Нью-Йорк в Донецкой области. На Авдеевском направлении кафиры пытаются улучшить тактическое положение. Огневого поражения из танков и артиллерии разных типов потерпели районы Авдеевки, Первомайского, Веселого, Красногоровки и Марьинки Донецкой области.

кафиры пытаются улучшить тактическое положение. Огневого поражения из танков и артиллерии разных типов потерпели районы Авдеевки, Первомайского, Веселого, Красногоровки и Марьинки Донецкой области. В Новопавловском направлении враг обороняется. Обстрелял из артиллерии районы населённых пунктов Времовка, Большая Новоселка, Богоявленка, Парасковеевка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар и Павловка Донецкой области.

враг обороняется. Обстрелял из артиллерии районы населённых пунктов Времовка, Большая Новоселка, Богоявленка, Парасковеевка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар и Павловка Донецкой области. В Запорожском направлении враг ведет оборонительные действия. Огненное поражение потерпели Никополь, Каменское, Гуляйполе, Дорожнянка, Белогорье Запорожской области и Ильинка на Днепропетровщине.

враг ведет оборонительные действия. Огненное поражение потерпели Никополь, Каменское, Гуляйполе, Дорожнянка, Белогорье Запорожской области и Ильинка на Днепропетровщине. В Херсонском направлении враг также в обороне. Артиллерийское влияние испытали районы населенных пунктов, расположенных на правом берегу реки Днепр, в частности, Качкаровка, Токаревка и Антоновка Херсонской области. Враг не прекращает обстреливать пригород и город Херсон.

Фильтрация в Херсонской области и мобилизация в Крыму

На оккупированной части Херсонской области россияне ужесточили фильтрационные меры. В частности, на пропускных пунктах в Геническую оккупанты проверяют все автомобили, документы и телефоны местных жителей.

В оккупированном Крыму сотрудники военных комиссариатов готовят очередную волну мобилизации. Есть информация, что в Керчи сверяют данные военнообязанных лиц на государственных предприятиях.

ВСУ наносят урон врагу

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 раза ударили по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Кроме того, за минувшие сутки украинские защитники сбили один беспилотник типа "Орлан-10". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре пункта управления, район сосредоточения личного состава и ВВТ, а также пять других важных объектов оккупантов.

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