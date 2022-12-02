Так, ВСУ отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Григоровка, Выемка, Бахмут, Опросное, Клищиевка, Курдюмовка, Северное, Первомайское, Красногоровка и Марьинка на Донетчине.
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Сохраняется угроза ракетных ударов
За минувшие сутки россияне нанесли 5 ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Харьковской и Донецкой областей. Также совершили 30 авиационных ударов по позициям наших войск и более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по районам населенных пунктов вдоль линии столкновения.
Отдельно в Генштабе отметили, что сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре на всей территории Украины.
Ситуация по всем направлениям
- На Волынском и Полесском направлениях обстановка не изменилась, признаков формирования наступательных группировок противника нет. Впрочем, на полигонах Беларуси продолжается подготовка отдельных подразделений врага.
- На Слобожанском направлении россияне держат войска в приграничных районах Белгородской области. Вражеские артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Слобожанское, Огурцово, Бочково, Малая Волчья, Бударки, Стрелка, Терновая, Чугуновка, Двуречное и Западное Харьковской области.
- На Купянском и Лиманском направлениях кафиры обороняются. Совершил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Табаевка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Стельмаховка, Мясожаровка, Макеевка и Площадка в Луганской области и Новоселовка и Торское Донецкой области.
- На Бахмутском направлении враг продолжает наступать. Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись объектам в районах населенных пунктов Андреевка, Серебрянка, Верхнекаменское, Дружба, Спорное, Раздолевка, Белогоровка, Яковлевка, Северное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Курд Нью-Йорк в Донецкой области.
- На Авдеевском направлении кафиры пытаются улучшить тактическое положение. Огневого поражения из танков и артиллерии разных типов потерпели районы Авдеевки, Первомайского, Веселого, Красногоровки и Марьинки Донецкой области.
- В Новопавловском направлении враг обороняется. Обстрелял из артиллерии районы населённых пунктов Времовка, Большая Новоселка, Богоявленка, Парасковеевка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар и Павловка Донецкой области.
- В Запорожском направлении враг ведет оборонительные действия. Огненное поражение потерпели Никополь, Каменское, Гуляйполе, Дорожнянка, Белогорье Запорожской области и Ильинка на Днепропетровщине.
- В Херсонском направлении враг также в обороне. Артиллерийское влияние испытали районы населенных пунктов, расположенных на правом берегу реки Днепр, в частности, Качкаровка, Токаревка и Антоновка Херсонской области. Враг не прекращает обстреливать пригород и город Херсон.
Фильтрация в Херсонской области и мобилизация в Крыму
На оккупированной части Херсонской области россияне ужесточили фильтрационные меры. В частности, на пропускных пунктах в Геническую оккупанты проверяют все автомобили, документы и телефоны местных жителей.
В оккупированном Крыму сотрудники военных комиссариатов готовят очередную волну мобилизации. Есть информация, что в Керчи сверяют данные военнообязанных лиц на государственных предприятиях.
ВСУ наносят урон врагу
Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 раза ударили по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.
Кроме того, за минувшие сутки украинские защитники сбили один беспилотник типа "Орлан-10". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре пункта управления, район сосредоточения личного состава и ВВТ, а также пять других важных объектов оккупантов.
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