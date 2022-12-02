24 канал подробно расскажет об основных событиях дня. Что произошло на фронте и в тылу в течение 2 декабря – читайте дальше.

05:26 Укроборонпром наладил производство снарядов калибра 152 миллиметров. К этому привлекли совместные предприятия в Европе, привлечены технологии союзников и, возможно, их производственные возможности и опыт.

04:15 Россияне ракетами ударили по Запорожью. Власти подтвердили "прилет" в инфраструктурный объект. Взрывная волна вышибала стекла.

Пока неизвестно о пострадавших.

02:39 В Конгресс США внесли законопроект о признании ПИК "Вагнера" террористической организацией.

02:11 Вечером россияне обстреляли Чугуевский район Харьковской области - Клугино-Башкировки. Ракета частично разрушила квартиру на последнем этаже здания. Возник пожар. Известно, что ранили одну женщину.