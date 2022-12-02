Петицию № 22/163044-эп разместил в сентябре 2022 года Антон Водяной. Ее поддержали более 25 тысяч граждан Украины.
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Что ответил Зеленский на петицию
Согласно статье 65 Конституции Украины защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью граждан Украины,
– заявил Зеленский.
Также президент Украины пояснил, что через полномасштабное вторжение России в Украину и для обороны государства и поддержание боевой и мобилизационной готовности ВСУ и других военных формирований действует всеобщая мобилизация.
Во время нее военнообязанных призывают на службу или увольняют из нее согласно законам:
- о военном долге и военной службе;
- а также о мобилизационной подготовке и мобилизации.
Владимир Зеленский также вспомнил, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву во время мобилизации, освобождаются от службы в военное время только на основаниях, определенных статьей 26 закона о воинской обязанности и военной службе. Это может случиться:
- по возрасту;
- по состоянию здоровья;
- в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда;
- по семейным обстоятельствам;
- или по определенным названным законом уважительным причинам.
Следовательно, в условиях действия правового режима военного положения освобождение мобилизованных военнослужащих с военной службы по другим основаниям не предусмотрено,
– объяснил Зеленский.
Также президент отметил, что обратился к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой проработать поднятые в петиции вопросы. А о результатах рассмотрения сообщить автору.
Мобилизация в Украине: важные новости
- 1 декабря начали действовать новые правила бронирования военнообязанных, расширяющие перечень подлежащих бронированию людей. Однако расширение перечня возможностей для бронирования, кроме предусматривающих наличие мобилизационных задач, будет действовать только после разработки и одобрения правительством отдельного порядка, определяющего эти критерии.
- Кроме того, Верховная Рада приняла в целом законопроект №8081, предусматривающий предоставление военнослужащим отпусков во время действия военного положения. Бойцам ВСУ разрешили уходить в отпуск на 10 суток один раз в течение календарного года.
- Еще 30 ноября в Верховную Раду внесли проект закона, предусматривающий разрешение осужденным проходить военную службу. Им могут разрешить служить в ВСУ по призыву во время мобилизации на особый период.
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