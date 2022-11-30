После начала полномасштабного вторжения каждый желающий заключённый получил возможность мобилизоваться и отправиться на линию фронта защищать Украину от российских оккупантов. Однако с прохождением самой военной службы – не все так просто, потому что сейчас по призыву она "не доступна" для лиц, отбывающих наказание в местах ограничения свободы.

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Призыв на службу для заключенных

Напомним, что Верховная Рада еще не проголосовала за этот законопроект, ведь его зарегистрировали только во вторник, 29 ноября. Авторы документа отмечают, что цель инициативы – разрешить осужденным лицам

проходить военную службу по призыву во время мобилизации на особый период.

Обратите внимание! Согласно действующему законодательству, право проходить военную службу во время мобилизации имеют только те лица, которым было объявлено подозрение или их уголовное дело находится на этапе досудебного расследования. Фактически принятие этого законопроекта предусмотрит такое право еще и людям, которым уже суд вынес приговор в виде содержания под стражей.

Следует также отметить, что автором законопроекта стал депутат Дмитрук Артем Геннадиевич от партии "Слуга народа". А инициативу в ближайшее время будет рассматривать профильный комитет по правоохранительной деятельности.

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Что нужно знать обычным украинцам о призыве

Недавно 24 канал писал о сроках прохождения военной службы для военнообязанных граждан. Окончанием прохождения военной службы, согласно законодательству, считается день исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части.

Поэтому фактически призванные лица должны проходить службу до окончания особого периода или до оглашения решения о демобилизации с исключением военнослужащего из списков личного состава воинской части.

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