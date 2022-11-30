Після початку повномасштабного вторгнення кожен охочий ув'язнений отримав можливість мобілізуватись та відправитись на лінію фронту захищати Україну від російських окупантів. Однак з проходженням самої військової служби – не все так просто, бо наразі за призовом вона "не доступна" для осіб, що відбуваються покарання в місцях обмеження волі.

Читайте також Чи можна не прийти до військкомату після вручення повістки: причини, які це дозволяють

Призов на службу для ув'язнених

Зазначмо, що Верховна Рада ще не проголосувала за цей законопроєкт, адже його зареєстрували всього у вівторок, 29 листопада. Автори документа зазначають, що мета ініціативи – дозволити засудженим особам

проходити військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період.

Зверніть увагу! Згідно з чинним законодавством, право проходити військову службу під час мобілізації мають лише ті особи, яким оголосили підозру або їхня кримінальна справа перебуває на етапі досудового розслідування. Фактично ухвалення цього законопроєкту передбачить таке право ще й людей, яким уже суд виніс вирок у вигляді утримання під вартою.

Варто також наголосити, що автором законопроєкту є депутат Дмитрук Артем Геннадійович від партії "Слуга народу". А ініціативу найближчим часом розглядатиме профільний комітет з питань правоохоронної діяльності.

Читайте також Введення цільової мобілізації в Україні: коли почнеться і що передбачає

Що потрібно знати звичайним українцям про призов

Нещодавно 24 канал писав про терміни проходження військової служби для військовозобов'язаних громадян. Закінченням проходження військової служби згідно зі законодавством, вважається день виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини.

Тому фактично призвані особи мають проходити службу до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію з виключенням військовослужбовця зі списків особового складу військової частини.

Варте уваги – раніше Резніков потролив окупантів та розповів про "нову мобілізацію" на території України: дивіться відео