Журналісти 24 каналу продовжують нагадувати про те, що під час воєнного стану вам можуть вручити повістку і запросити до військкомату. Це стосується військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років.

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Зауважимо, що до ТЦК можна не йти з поважних причин. Але якщо їх раніше було більше, то зараз перелік скоротився усього до трьох позицій. Лише вони звільняють вас від відповідальності за ухилення від візиту до військкомату.

Увага! Дію воєнного стану, а також загальної мобілізації продовжили до 19 лютого 2023 року.

Причини, які дозволяють не з'явитися у ТЦК

Хвороба. Мовиться про той випадок, коли захворювання не дозволяє вам самостійно рухатися.

Мовиться про той випадок, коли захворювання не дозволяє вам самостійно рухатися. Догляд за рідними. Мовиться про ситуацію, коли військовозобов'язаному необхідно доглядати хвору дружину, чоловіка або ж дитиною, своїми батьками чи рідними дружини / чоловіка. Відразу ж зауважимо, що ці особи мають мешкати разом з людиною, яку викликають до ТЦК. Ба більше, ця причина вважається вагомою лише тоді, коли за ними більше нікому доглядати.

Мовиться про ситуацію, коли військовозобов'язаному необхідно доглядати хвору дружину, чоловіка або ж дитиною, своїми батьками чи рідними дружини / чоловіка. Відразу ж зауважимо, що ці особи мають мешкати разом з людиною, яку викликають до ТЦК. Ба більше, ця причина вважається вагомою лише тоді, коли за ними більше нікому доглядати. Відкрите провадження. Мовиться про кримінальне, застосування адміністративного стягнення або ж кримінального покарання щодо військовозобов'язаного чи того, хто перебуває у резерві.

Важливо! Необхідно мати підтвердження того, що у вас була вагома причина не з'явитися до ТЦК. Це можуть бути відповідні довідки або ж офіційні документи. Словесних пояснень недостатньо, якщо прагнете уникнути покарання.

Нагадаємо, що за неявку без поважної на вас очікує відповідальність, згідно з постановою Кабміну "Про затвердження переліку поважних причин неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов'язаного до ТЦК та СП для призову на збори". Власне, у вересні цей перелік зазнав певного скорочення.

Відповідальність за неявку до військкомату

На те, яким буде покарання за неявку вами до ТЦК, впливатиме низка чинників. Зокрема, види самих повісток, а також кількість відмов прийти до військкомату. Зауважимо, що максимальний штраф для тих, хто не прийшов, щоб уточнити особисту інформацію, становить 8 500 гривень.

Якщо ж після вручення повістки ви не з'являлися до військкомату тричі, то на вас мають право подати до суду. В такому разі на вас може очікувати навіть кримінальна відповідальність.

Якщо ж вас викликають до військкомату за мобілізаційним розпорядженням, то ігнорування цього карається ув'язненням. Вас можуть позбавити волі на термін від 3 до 5 років.

Як ви розумієте, сплачений штраф не тотожний звільненню від походу до військкомату. Вам обов'язково випишуть нову повістку. І ігнорування її та наступних може лише ускладнити ситуацію.

"Білий квиток" не звільняє від мобілізації

Це надзвичайно поширене запитання. На жаль, його наявність – не гарантія того, що вас не призвуть до війська. Усе залежатиме від того, яка категорія зазначена у вашому військовому квитку. Натомість повністю звільняє від служби лише "повна непридатність".

Що таке цільова мобілізація і кого набиратимуть

Зауважимо, що під час загальної може діяти також цільова мобілізація. У її рамках набиратимуть певні категорії громадян, які не братимуть участь безпосередньо у бойових діях. Натомість вони допомагатимуть займатися відбудовою країни.

Додамо, що у її рамках за громадянами зберігаються заробітна плата, посада, а також місце роботи. Сама цільова мобілізація добровільна. Передовсім до неї долучатимуть сили цивільного захисту, пожежно-рятувальні та аварійно-рятувальні служби.

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