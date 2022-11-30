Журналисты 24 канала продолжают напоминать, что во время военного положения вам могут вручить повестку и пригласить в военкомат. Это касается военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет.

Читайте также Сколько должны отслужить военные ВСУ, призванные во время мобилизации в Украине

Заметим, что в ТЦК можно не идти по уважительным причинам. Но если их раньше было больше, то сейчас список сократился всего до трех позиций. Только они освобождают вас от ответственности за уклонение от визита в военкомат.

Внимание! Действие военного положения, а также всеобщей мобилизации продлили до 19 февраля 2023 года.

Причины, позволяющие не явиться в ТЦК

Болезнь. Речь идет о том случае, когда заболевание не позволяет вам самостоятельно двигаться.

Речь идет о том случае, когда заболевание не позволяет вам самостоятельно двигаться. Уход за родными. Речь идет о ситуации, когда военнообязанному необходимо ухаживать за больной женой, мужем или ребенком, своими родителями или родными жены / супруга. Сразу заметим, что эти лица должны проживать вместе с человеком, вызываемым в ТЦК. Более того, эта причина считается весомой только тогда, когда за ними больше некому ухаживать.

Речь идет о ситуации, когда военнообязанному необходимо ухаживать за больной женой, мужем или ребенком, своими родителями или родными жены / супруга. Сразу заметим, что эти лица должны проживать вместе с человеком, вызываемым в ТЦК. Более того, эта причина считается весомой только тогда, когда за ними больше некому ухаживать. Открытое производство. Речь идет об уголовном, применении административного взыскания или уголовного наказания в отношении военнообязанного или находящегося в резерве.

Важно! Необходимо иметь подтверждение того, что у вас была веская причина не явиться в ТЦК. Это могут быть соответствующие справки или официальные документы. Словесных объяснений недостаточно, если хотите избежать наказания.

Напомним, что за неявку без уважительной вас ожидает ответственность, согласно постановлению Кабмина "Об утверждении перечня уважительных причин неприбытия или несвоевременного прибытия военнообязанного в ТЦК и СП для призыва на собрание". Собственно, в сентябре этот перечень претерпел определенное сокращение.

Ответственность за неявку в военкомат

На то, каким будет наказание за неявку вами в ТЦК, будет влиять ряд факторов. В частности, виды самих повесток, а также количество отказов прийти в военкомат. Заметим, что максимальный штраф для тех, кто не пришел, чтобы уточнить личную информацию, составляет 8500 гривен.

Если же после вручения повестки вы не являлись в военкомат трижды, то на вас вправе подать в суд. В таком случае вас может ожидать даже уголовная ответственность.

Если вас вызывают в военкомат по мобилизационному распоряжению, то игнорирование этого карается заключением. Вас могут лишить свободы на срок от 3 до 5 лет.

Как вы понимаете, уплаченный штраф не тождественен освобождению от похода в военкомат. Вам обязательно выпишут новую повестку. И игнорирование ее и последующих может только усложнить ситуацию.

"Белый билет" не освобождает от мобилизации

Это очень распространенный вопрос. К сожалению, его наличие – не гарантия того, что вас не призовут в армию. Все зависит от того, какая категория указана в вашем военном билете. Вместо этого полностью освобождает от службы только "полная непригодность".

Что такое целевая мобилизация и кого будут набирать

Заметим, что во время всеобщей может действовать также целевая мобилизация. В ее рамках будут набирать определенные категории граждан, не участвующих непосредственно в боевых действиях. Вместо этого они будут помогать заниматься восстановлением страны.

В ее рамках за гражданами сохраняются заработная плата, должность, а также место работы. Самая целевая мобилизация добровольна. Прежде всего к ней будут приобщены силы гражданской защиты, пожарно-спасательные и аварийно-спасательные службы.

Какая ситуация на фронте – оперативная сводка Генштаба ВСУ: смотрите видео