В Украине действует Закон о воинской обязанности и военной службе и положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах. Детальнее об этом – расскажет 24 канал.

Важно Мобилизация в Украине: кого может обойти военная служба

Сколько должны отслужить военные, призванные во время мобилизации

Военнослужащие, призванные на службу по мобилизации на особый период, должны проходить такую службу сроком до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации с исключением военнослужащего из списков личного состава воинской части.

Во время действия особого периода, а именно с момента введения военного положения для военнослужащих, у которых истек срок военной службы, военная служба продолжается сверх установленных сроков – до объявления демобилизации.

Окончанием прохождения военной службы считается день исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части.

Отметим, что есть основания, когда военнослужащие могут быть освобождены от военной службы во время действия военного положения. Реализовать право на освобождение от военной службы после призыва во время мобилизации, в период действия военного положения, при наличии предусмотренных законом оснований, военнослужащий может на любом этапе прохождения службы.

Мобилизация в Украине продолжается

Владимир Зеленский поддержал инициативу Верховной Рады по определению условий, по которым можно забронировать человека от призыва.

Кабмин увеличил сроки крайнего пребывания мужчин за пределами страны. Они смогут находиться за границей от 45 до 60 суток.

Кстати, если у военнообязанного не принимают документы об отсрочке или возникают другие проблемы из-за этой ситуации, то следует обратиться к адвокату. Подробнее об алгоритме действий в такой ситуации, читайте по ссылке.

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