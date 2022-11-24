Может быть, что в военкомате не принимают документы у тех, кто имеет отсрочку. Что делать в таком случае – читайте дальше в материале.

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Что делать, если в ТЦК не принимают документы

Бывают случаи, когда военкомат:

отказывался принять документы, подтверждающие декларацию об отсрочке у военнообязанного;

принимал, но отказывался ставить отметку о принятии;

принимал, но отказывался выдавать справку на руки военнообязанному;

потребовал предоставить документы, которые не требовались для получения отсрочки.

В большинстве случаев территориальные центры комплектования (ТЦК) игнорируют закон о мобилизации, дающий отсрочку военнообязанному в случае наличия супруга с инвалидностью. Так, наиболее действенным способом решения таких проблем является обращение к адвокату.

Юристы говорят, когда в военкомат обращается адвокат в пользу военнообязанного, это мотивирует сотрудников военкомата более оперативно реагировать на нарушения прав военнослужащих и соответственно реагировать на устранение таких нарушений.

Предельный возраст пребывания на военной службе

До 45 лет – военные рядового, младшего сержантского и старшинского состава, служащие по контракту. Также военнослужащие младшего офицерского состава.

До 50 лет – те, кто входят в старший сержантский и старшинский состав и служат по контракту. Военные старшего офицерского состава: майоры (капитаны 3 ранга), подполковники (капитаны 2 ранга).

До 55 лет – высший сержантский и старшинский состав, проходящий военную службу по контракту. Военнослужащие старшего офицерского состава – полковники (капитаны 1 ранга).

До 60 лет – военные высшего офицерского состава. Военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава, которые служат в период.

До 65 лет – военные высшего офицерского состава, проходящие службу в особый период.

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