Недавно в Кабмине внесли изменения в закон о правилах пересечения госграницы. Теперь срок крайнего пребывания мужчин за пределами страны увеличен.

Читайте также Мобилизация в Украине: предельный возраст для разных категорий военнослужащих

Сколько времени мужчины могут находиться за границей

По постановлению Кабмина срок пребывания мужчин за границей был увеличен от 45 до 60 дней. Речь идет именно о выезде водителей за пределы страны.

Дело в том, что во время действия военного положения, пропускать через границу граждан, имеющих лицензию на международные перевозки, могут только работники Госпогранслужбы. Они проверяют наличие водителя в специальной информационной системе от Укртрансбезопасности.

Теперь такие мужчины не могут постоянно находиться в другой стране более 60 календарных дней. Если водитель нарушит это правило, ему могут приостановить доступ к Единому комплексу информационных систем Укртрансбезопасности на три месяца.

Обратите внимание Мобилизация в Украине: все, что нужно знать о вручении повесток

Кто еще из мужчин может выезжать за границу

Из-за того, что в стране идет общая мобилизация населения, мужчины призывного возраста (от 18 до 60 лет) не могут пересекать границу страны. Однако есть некоторые исключения.

Исключенные из военного учета граждане, непригодные или частично непригодные к службе в армии, могут выезжать в другую страну. Для этого им нужно иметь с собой следующие документы: загранпаспорт, военный билет и результаты заключения врачебной комиссии.

Кроме того, правительство также разрешило авиационному персоналу, государственным инспекторам по авиационному надзору, лицам, уполномоченным на проведение проверок Госавиаслужбы, а также работникам Государственного авиационного предприятия "Украина" выезжать из страны. Однако заметим, что такие мужчины имеют право на это только при условии, что они направляются для работы за границей или для тренажерной подготовки.

Актуально – Будет ли на Луганщине прорыв ВСУ: смотрите видео