Также есть соответствующие правила выезда за границу мужчин, которые непригодны к военной службе с исключением из учета. Детальнее об этом – читайте дальше в материале 24 канала.

‚ Важно Как мужчины призывного возраста могут оформить выезд за границу

Кто может уезжать за границу

За границу можно выезжать мужчинам, исключенным из военного учета, если они правильно оформили инвалидность и исключили из военного учета по решению военно-врачебной комиссии.

Для этого необходимы следующие документы:

загранпаспорт,

военный билет,

результаты заключения военно-врачебной комиссии.

Выезд мужчин, временно непригодных к службе

Если у мужчины есть документы, подтверждающие временную непригодность военной службы, выехать за границу можно. Это касается людей с документами, подтверждающими инвалидность, или тех, кого военно-врачебная комиссия признала временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья.

Обратите внимание! После 6 месяцев нужно снова пройти военно-врачебную комиссию.

Выезд мужчин, ограниченно пригодных к службе

В военное время ограниченно пригодные мужчины не могут пересекать границу, если у них нет для этого веских оснований. Отметим, что ограниченная пригодность – это непригодность к службе в мирное время и не означает, что военнообязанный имеет отсрочку от службы в армии.

Оценить состояние годности может только военно-врачебная комиссия. Если у мужчины нет такой справки при пересечении границы – окончательное решение будет принимать пограничник.

Еще одной категории разрешили выезд за границу во время военного положения

Недавно правительство разрешило еще одной категории граждан покидать Украину во время военного положения. Теперь разрешение на выезд за границу во время военного состояния имеет авиационный персонал , государственные инспекторы по авиационному надзору или лица, уполномоченные на проведение проверок Госавиаслужбы, а также работники Государственного авиационного предприятия "Украина".

Отметим, что представители авиационной отрасли могут покидать Украину, если они направляются для работы за границей или тренажерной подготовки.

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