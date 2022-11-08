Також є відповідні правила щодо виїзду за кордон чоловіків, які непридатні до військової служби з виключенням з обліку. Детальніше про це – читайте далі у матеріалі 24 каналу.

​Важливо Як чоловіки призовного віку можуть оформити виїзд за кордон

Хто може виїжджати за кордон

За кордон можна виїжджати чоловікам, виключеним з військового обліку, якщо вони правильно оформили інвалідність та їх виключили з військового обліку за рішенням військово-лікарської комісії.

Для цього необхідні такі документи:

закордонний паспорт,

військовий квиток,

результати висновку військово-лікарської комісії.

Виїзд чоловіків, тимчасово непридатних до служби

Якщо у чоловіка є документи, що підтверджують тимчасову непридатність до військової служби, виїхати за кордон можна. Це стосується людей з документами, які підтверджують інвалідність, або тих, кого військово-лікарська комісія визнала тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я.

Зверніть увагу! Після 6 місяців потрібно знову пройти військово-лікарську комісію.

Виїзд чоловіків, обмежено придатних до служби

У воєнний час обмежено придатні чоловіки не можуть перетинати кордон, якщо вони не мають для цього вагомих підстав. Зазначимо, що обмежена придатність – це непридатність до служби у мирний час і не означає, що військовозобов’язаний має відстрочку від служби в армії.

Оцінити стан придатності може тільки військово-лікарська комісія. Якщо чоловік не має такої довідки під час перетину кордону – остаточне рішення ухвалюватиме прикордонник.

Ще одній категорії дозволили виїзд за кордон під час воєнного стану

Нещодавно уряд дозволив ще одній категорії громадян покидати Україну під час воєнного стану. Тепер дозвіл на виїзд за кордон під час воєнного стану має авіаційний персонал, державні інспектори з авіаційного нагляду, або особи, уповноважені на проведення перевірок Державіаслужби, а також працівники Державного авіаційного підприємства "Україна".

Зауважимо, що представники авіаційної галузі можуть покидати Україну, якщо вони прямують для роботи за кордоном або тренажерної підготовки.

Варте уваги – Розширення списку чоловіків для виїзду за кордон не планується: дивіться відео