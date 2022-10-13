У Держприкордонслужбі повідомили, що уряд визначив механізм виїзду за кордон представників авіаційної галузі. Відповідні зміни внесені у Правила перетинання державного кордону громадянами України постановою Кабінету Міністрів №1148.

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Уряд розширив можливість виїзду за кордон

Тепер дозвіл на виїзд за кордон під час воєнного стану має авіаційний персонал, державні інспектори з авіаційного нагляду, або особи, уповноважені на проведення перевірок Державіаслужби, а також працівники Державного авіаційного підприємства "Україна".

У постанові наголошується, що представники авіаційної галузі можуть покидати Україну, якщо вони прямують для роботи за кордоном або тренажерної підготовки.

В Україні триває воєнний стан

В Україні через війну з Росією триває воєнний стан і мобілізація, які продовжені до 21 листопада. Наприкінці літа в Україні вирішили розширити перелік категорій українців, яким можна буде перетинати кордон під час воєнного стану. Перетинати кордон дозволили морякам.

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На початку жовтня у Верховній Раді запропонували дозволити військовим виїжджати за кордон під час війни. Ініціатор документа, народний депутат Сергій Рудик заявив, що військовослужбовці – це чи не єдина категорія громадян, яка найбільше заслуговує на право виїзду за кордон.

Водночас в Україні вирішили заборонити виїжджати чоловікам-студентам, які навчаються за кордоном. Це рішення прийняли через масову підробку документів. Через це до президента Володимира Зеленського подали петицію скасувати заборону, яка набрала потрібну кількість голосів.

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