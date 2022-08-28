Покидати Україну можуть 3 категорії моряків

Українські моряки зможуть перетинати кордон винятково за погодженням територіального центру комплектування. Відповідно до правил, покидати Україну зможуть 3 категорії моряків.

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Йдеться про студентів (курсантів) закладів освіти, моряків, які є членами екіпажів суден, які виходять в рейс з портів України та моряків, які перетинають державний кордон України на виїзд в інших пунктах пропуску.

У Профспілці робітників морського транспорту України опублікували перелік документів, які потрібні 3 категоріям моряків для того, щоб отримати дозвіл перетнути кордон.



Як моряки зможуть виїжджати за кордон / Інфографіка ПРМТУ

В Україні продовжили воєнний стан

15 серпня Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану в Україні ще на 90 днів. Також депутати підтримали продовження мобілізації.

Воєнний стан в Україні діє з 24 лютого – з початку повномасштабного нападу росії на Україну. Вперше воєнний стан запровадили на 30 днів, після чого 4 рази його продовжували.

Воєнний стан передбачає заборону на виїзд з України для більшості військовозобов'язаних у віці 18 – 60 років.

Коментуючи рішення щодо продовження воєнного стану, президент Володимир Зеленський заявив, що це очевидне рішення і такі ж його причини.

Важливо – в Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію: дивіться відео