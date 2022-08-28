Покидать Украину могут 3 категории моряков

Украинские моряки смогут пересекать границу исключительно по согласованию территориального центра комплектования. Согласно правилам, покидать Украину смогут 3 категории моряков.

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Речь идет о студентах (курсантах) учебных заведений, моряках, являющихся членами экипажей судов, которые выходят в рейс из портов Украины и моряках, которые пересекают государственную границу Украины на выезд в других пунктах пропуска.

В Профсоюзе работников морского транспорта Украины опубликовали список документов, которые нужны 3 категориям моряков для того, чтобы получить разрешение пересечь границу.



Как моряки смогут выезжать за границу / Инфографика ПРМТУ

В Украине продлили военное положение

15 августа Верховная Рада поддержала продление военного положения в Украине еще на 90 дней. Также депутаты поддержали продление мобилизации.

Военное положение в Украине действует с 24 февраля – с начала полномасштабного нападения россии на Украину. Впервые военное положение ввели на 30 дней, после чего 4 раза его продлевали.

Военное положение предусматривает запрет на выезд из Украины для большинства военнообязанных в возрасте 18 – 60 лет.

Комментируя решение о продлении военного положения, президент Владимир Зеленский заявил, что это очевидное решение и такие же его причины.

Важно – в Украине продлили военное положение и мобилизацию: смотрите видео