Відповідну інформацію президент повідомив під час вечірнього звернення 14 серпня. Також він пояснював, що сильнішою буде Україна, то слабшою буде росія.

Читайте також Готуємось до активних тижнів, – Зеленський анонсував важливі події в другій половині серпня

Зеленський прокоментував продовження воєнного стану

Володимир Зеленський пригадав, що найближчим часом Верховна Рада має ухвалити рішення про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Президент пояснив, що це очевидне рішення і такі ж його причини.

Україна завжди прагнула й прагне миру та багато разів у різних переговорних форматах пропонувала російському керівництву закінчити війну та звільнити українську землю від окупації. Але поки що росія вірить у терор, перебуває в полоні своїх пропагандистських ілюзій і досі сподівається, що нібито зможе чогось досягти різними формами шантажу. Не зможе,

– пообіцяв Зеленський.

Також президент сказав, що ми маємо захищатися, відповідати на кожен прояв терору, на всі жорстокі обстріли, які не припиняються жодного дня.

"Та ми повинні боротися на всіх рівнях і на всіх фронтах, максимально посилювати нашу державу, зберігати нашу єдність і залучати ще більше країн до нашої антивоєнної коаліції. Що сильнішою буде Україна, то слабшою буде росія, а отже, менше часу триватиме ця війна", – пояснив Зеленський.

Закликав кожного у вільному світі робити все від них залежне, щоб росія й ті, хто підтримує війну, платили дедалі більшу ціну за російський державний терор.

Коротко про продовження воєнного стану в Україні

Воєнний стан в Україні діє з 24 лютого – з початку повномасштабного нападу росії на Україну. Вперше його запровадили на 30 днів, а згодом у березні та квітні його продовжували на аналогічний термін.

Вже у травні Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та термін загальної мобілізації ще на 90 діб.

12 серпня Володимир Зеленський знову вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації.

14 серпня Комітет Ради підтримав законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 діб.

Варто пригадати, що прем'єр Денис Шмигаль пояснював, що після скасування воєнного стану в Україні діятиме надзвичайний стан. Він триватиме до того часу, поки ліквідовуватимуть наслідки війни.

Дивіться також – звернення Володимира Зеленського за 14 серпня: відео