Соответствующую информацию президент сообщил в ходе вечернего обращения 14 августа. Также он объяснял, чем сильнее будет Украина, тем слабее будет россия.

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Зеленский прокомментировал продление военного положения

Владимир Зеленский напомнил, что в ближайшее время Верховная Рада должна принять решение о продлении военного положения и общей мобилизации.

Президент пояснил, что это очевидное решение и такие же причины.

Украина всегда стремилась и стремится к миру и много раз в разных переговорных форматах предлагала российскому руководству закончить войну и освободить украинскую землю от оккупации. Но пока россия верит в террор, находится в плену своих пропагандистских иллюзий и до сих пор надеется, что якобы сможет чего-то достичь разными формами шантажа. Не сможет,

– пообещал Зеленский.

Также президент сказал, что мы должны защищаться, отвечать на каждое проявление террора, на все жестокие обстрелы, которые не прекращаются ни дня.

"Да, мы должны бороться на всех уровнях и на всех фронтах, максимально усиливать наше государство, сохранять наше единство и привлекать еще большее число стран в нашу антивоенную коалицию.

Чем сильнее будет Украина, тем слабее будет россия, а значит, меньше времени продлится эта война", – пояснил Зеленский.

Призвал каждого в свободном мире делать все от них зависящее, чтобы россия и поддерживающие войну платили все большую цену за российский государственный террор.

Кратко о продлении военного положения в Украине

Военное положение в Украине действует с 24 февраля – с начала полномасштабного нападения россии на Украину. Впервые его ввели на 30 дней, а затем в марте и апреле его продлевали еще на 30 дней.

Уже в мае Верховная Рада продлила действие военного положения и срок мобилизации еще на 90 суток.

12 августа Владимир Зеленский снова внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации.

14 августа Комитет Рады поддержал законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 суток.

Следует вспомнить, что премьер Денис Шмыгаль объяснял, что после отмены военного положения в Украине будет действовать чрезвычайное положение. Оно будет длиться до тех пор, пока будут ликвидировать последствия войны.

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