Об этом во время своего вечернего обращения рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. По его словам, уже идет работа над новыми санкциями против россии.

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Вторая половина августа будет активной

Зеленский рассказал, что идет подготовка к очень активным неделям второй половины августа – переговорам, встречам, Крымской платформе, новым обращениям к зарубежным сообществам, международно-правовой активности.

На этой неделе продолжу расширять наши связи с африканскими государствами, регионом Латинской Америки. Завтра состоятся важные контакты на европейском уровне,

– отметил президент.

Он добавил, что на днях также запланирована церемония вручения верительных грамот послами иностранных государств, прибывших в Киев.

"Хотя в глобальной политике сейчас определенная пауза – все-таки август, но для Украины, для интересов нашего государства никаких пауз не было, нет и не будет. Работаем над новыми санкциями против россии и над тем, чтобы простимулировать граждан государства-террориста почувствовать свою часть ответственности за происходящее", – заявил глава государства.

По его словам, дискуссия о визовых ограничениях в Европе для владельцев российских паспортов ежедневно расширяется. К ней присоединяются новые государства и политики. В конце концов, это должно привести к соответствующим решениям.

"Я благодарен нашим разведчикам, правоохранителям, журналистам и всем, кто работает для установления полных данных о российских убийцах. Украина и наши партнеры получают все больше информации о непосредственных ответственных за террор и пытки, за так называемую фильтрацию и депортацию наших людей, за мародерство", – отметил Зеленский.

Президент подытожил, что все эти изверги обязательно будут отвечать.

Смотрите вечернее обращение Владимира Зеленского:

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