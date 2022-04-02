Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телемарафону, передає 24 канал. За його словами, рішення про скасування воєнного стану та режиму НС прийматиме уряд та Президент України.

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Воєнний стан скасують залежно від військової ситуації

Шмигаль не уточнив, чи реально скасувати воєнний стан до завершення активних бойових дій.

Як тільки військова ситуація буде дозволяти, то керівництво держави буде приймати рішення про скасування воєнного стану. Після воєнного стану залишиться діяти надзвичайний стан по всій державі, – заявив він.

Прем'єр-міністр додав, що зараз влада активно веде переговори з міжнародними партнерами щодо відбудови України. Попереду багато інтенсивної роботи. Під час цього в країні обов’язково діятиме надзвичайний стан.

"Під час ліквідації наслідків діятиме режим надзвичайного стану. Президент і уряд буде приймати рішення, коли будемо виходити з цих статків поетапно", – додав Денис Шмигаль.

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