Відтак, мобілізації в Україні підлягають усі громадяни віком від 18 до 60 років, які не мають обмежень за станом здоров'я та, звісно, не входять до категорій винятків. На який термін мобілізують та скільки часу військові будуть числитись у лавах ЗСУ, розібрався 24 канал.

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Почнемо з того, що 17 травня 2022 року президент України продовжив строк проведення загальної мобілізації на 90 діб.

В основному – це чоловіки, але жінки теж можуть бути мобілізовані, якщо вони перебувають на військовому обліку за необхідними армії військово-обліковими спеціальностями та виявили відповідне бажання.

Зверніть увагу! Порядок черги та обсяги призову військовозобов'язаних, резервістів визначає Генеральний штаб ЗСУ, згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 65/2022 Про загальну мобілізацію.

Строки військової служби мобілізованих

Для громадян України, які були мобілізовані на військову службу, встановлюються такі строки:

для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом – до 18 місяців;

для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період – до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію;

для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період – на строки, визначені рішенням Верховного головнокомандувача Збройних сил України.

Проте, громадяни України можуть бути мобілізовані не лише для участі у бойових діях та служби в армії. Їх також можуть залучити до післявоєнної відбудові України.

Довідка. У травні 2022 року Кабмін ухвалив рішення, згідно з яким у відбудовний період може відбуватися цільова мобілізація громадян. І вони не будуть направлені на фронт, а будуть виконувати роботи в тилу.

Згідно зі статтею 23 закону України Про військовий обов'язок і військову службу, для громадян України, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади, встановлюються такі терміни:

для осіб рядового складу – 3 роки;

для осіб сержантського і старшинського складу – від 3 до 5 років;

для курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів – час навчання у вищому військовому навчальному закладі або військовому навчальному підрозділі вищого навчального закладу.

Для офіцерського складу:

військовослужбовців, які закінчили вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу та оволоділи (спеціальностями льотного складу авіації – 10 років; іншими спеціальностями – 5 років);

громадян, яким первинне військове звання присвоєно після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу – від 2 до 5 років;

для інших громадян – від 1 до 5 років.

Зауважимо, що строк проходження військової служби можна продовжити за новим контрактом, але винятково за згодою військовослужбовця:

для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах рядового складу – на 3 роки;

для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах сержантського і старшинського складу – на строк від 3 до 5 років;

для осіб офіцерського складу – на строк від 5 до 10 років.

Що впливає на тривалість мобілізації

В Офісі Президента зазначили, що тривалість мобілізації в Україні залежить від ситуації на фронті. Зокрема, радник ОП Михайло Подоляк зауважив, що на це також впливає процес мобілізації в Росії.

Ми уважно відстежуємо, як процес мобілізації триває у Росії. Що та як вони там збирають. Яку кількість відправлять на передній край. Як ця маса себе проявить. І вже саме від цього залежатимуть наші корективи, якщо вони будуть потрібні,

– зазначив Подоляк.

Нагадаємо, що радник глави ОП після оголошеної Путіним мобілізації в Росії, повідомляв, що наразі додатково проводити мобілізацію в Україні не будуть, немає потреби. Він також підкреслив, що поповнюватимуть ряди лише спеціалісти. І лише тоді, коли відповідна потреба в них виникатиме.

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