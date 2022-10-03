Такий законопроєкт у парламенті зареєструвала депутатська група "Партія "За Майбутнє". Пропонується надати військовим право виїзду за кордон з метою провідати членів сім'ї шляхом вже передбаченої в чинному законодавстві додаткової відпустки для військовослужбовців під час воєнного стану.

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Ініціатор законопроєкту нардеп Сергій Рудик

Ініціатор документа, народний депутат Сергій Рудик заявив, що військовослужбовці – це чи не єдина категорія громадян, яка найбільше заслуговує на право виїзду за кордон.

Багато хто із них добровільно пішов у ЗСУ, місяцями перебував "на нулі" і під час відпустки має отримати можливість зустрітися зі своїми родинами, які перебувають за кордоном. Такі поїздки стануть для них своєрідною психологічною реабілітацією і потужним стимулом для боротьби у війні за незалежність. Також це єдина категорія, яка не потребує принизливих "грошових застав" чи інших форм гарантування свого повернення в Україну. Але усі повернуться зі значно сильнішою мотивацією боротися проти окупантів,

– написав Рудик у фейсбуці.

Як пояснив нардеп, законопроєкт передбачає, що під час воєнного стану військовослужбовці ЗСУ, інші категорії, які безпосередню брали участь у заходах забезпечення оборони України, протягом не менше ніж 90 днів мають право використати відпустку для виїзду за кордон з метою провідати кровно рідних або по шлюбу.

Також Рудик зазначив, що законопроєкт визначає порядок надання військовослужбовцям таких відпусток.

"Обчислення тривалості такої відпустки відбувається без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад, але не більше чотирьох діб в один кінець", – заявив він.

Повідомляється, що надання військовослужбовцям відпусток здійснюється за умови одночасної відсутності не більше 5% загальної чисельності військовослужбовців відповідного підрозділу.

Крім цього передбачається, що для усіх категорій військовослужбовців, які брали участь у заходах щодо забезпечення оборони України вислуга років для призначення пенсій та стажу роботи здійснюється на пільгових умовах з розрахунку один місяць служби за три місяці роботи. Зараз така норма передбачає визначення стажу у форматі "місяць за три" лише для військовослужбовців, що брали участь в ООС,

– резюмував нардеп.

В Україні продовжили воєнний стан

У серпні президент Володимир Зеленський вирішив продовжити воєнний стан і мобілізацію в Україні до 21 листопада.

Після цього Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану в Україні на 90 днів. Також депутати підтримали продовження мобілізації.

Положення воєнного стану передбачають заборону на виїзд з України левової частини військовозобов'язаних у віці 18 – 60 років.

1 жовтня президент Володимир Зеленський скасував осінній призов на строкову військову службу. Також глава держави відклав осінню демобілізацію.

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