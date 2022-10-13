В Госпогранслужбе сообщили, что правительство определило механизм выезда за границу представителей авиационной отрасли. Соответствующие изменения внесены в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины постановлением Кабинета Министров №1148.

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Правительство расширило возможность выезда за границу

Теперь разрешение на выезд за границу во время военного состояния имеет авиационный персонал, государственные инспекторы по авиационному надзору или лица, уполномоченные на проведение проверок Госавиаслужбы, а также работники Государственного авиационного предприятия "Украина".

В постановлении отмечается, что представители авиационной отрасли могут покидать Украину, если они направляются для работы за границей или тренажерной подготовки.

В Украине продолжается военное положение

В Украине из-за войны с Россией продолжается военное положение и мобилизация, которые продлены до 21 ноября. В конце лета в Украине решили расширить список категорий украинцев, которым можно будет пересекать границу во время военного положения. Пересекать границу позволили морякам.

Кстати Как моряки смогут выезжать за границу и какие документы для этого нужны: инфографика

В начале октября в Верховной Раде предложили разрешить военным выезжать за границу во время войны. Инициатор документа, народный депутат Сергей Рудык заявил, что военнослужащие – это едва ли не единственная категория граждан, которая больше других заслуживает права выезда за границу.

В то же время в Украине решили запретить выезжать мужчинам-студентам, которые учатся за границей. Это решение приняли из-за массовой фальсификацию документов. Поэтому президенту Владимиру Зеленскому подали петицию отменить запрет, которая набрала нужное количество голосов.

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