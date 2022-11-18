Многих интересует, как происходит вручение повесток и кого не призывают в армию во время всеобщей мобилизации. Обо всем этом читайте в материале 24 канала.
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Могут вручить повестку на блокпосте или на улице
Законодательство не определило место, где можно или нельзя вручать повестку. Ее могут отдать лично в руки где угодно: на улице, блокпосте, дома или на работе.
Человек, которому вручают вызов, должен показать свои документы. Их в условиях военного положения нужно всегда носить с собой. На основании этих документов и выписывают повестку. Ее должны вручить лично. Если человек отказывается получить повестку, составляют акт и вручают военнообязанному под подпись.
В условиях войны представители терцентра комплектования могут позвонить военнообязанным. В таком случае нужно прийти в терцентр в оговоренное время.
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Кто может вручить повестку
Вручать повестку могут:
- руководители предприятия, учреждения, организации, работодатель военнообязанного;
- военные территориальной обороны;
- сотрудники терцентра комплектования;
- работники местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления;
- руководители учебных заведений;
- сотрудники полиции.
Обязательно ли повестки вручают лично в руки
За повестку могут расписаться родители, супруги, родственники. Ее могут оставить в дверях или бросить в почтовый ящик, но в таком случае повестка будет неподписанной.
Как выглядит повестка
Должны быть указаны:
- фамилия, имя и отчество, год рождения и адрес;
- место работы;
- вид повестки;
- дата, время и адрес – когда и куда нужно явиться;
- уточнение по необходимым документам;
- название органа, печать, подпись, фамилия, имя и отчество руководителя центра.
Какие виды повесток существуют
Повестка для уточнения данных. Их вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья, месте работы и т.д. Чаще всего люди не обновляют информацию об инвалидности, или если кто-то из близких пропал или погиб в зоне АТО.
Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии. Эта повестка обязывает пройти медицинское обследование. К ней прилагается карточка исследования и медицинского осмотра военнообязанного. После медкомиссии в ней укажут заключение о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе.
Повестка-призыв на срочную службу. Эта повестка предусматривает призыв на срочную службу в армии. Впрочем, в этом году такие повестки не разглашают. Весенний призыв на срочную военную службу в ВСУ и другие военные формирования не проводится из-за общей мобилизации.
Мобилизационное распоряжение. Эта повестка вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он был признан годным к службе. Такое распоряжение обязывает явиться на призывной сборный пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации (общей или частичной).
Что делать, если повестку дали человеку с "белым билетом"
Военный билет – это документ, в котором указывается пригодность или непригодность человека к службе по заключению военно-врачебной комиссии. По результатам комиссии человека могут признать:
- пригодным;
- ограниченно пригодным к военной службе;
- непригодным для военной службы в мирное время, но ограниченно пригодным в военное время. Такой человек подлежит мобилизации во время войны;
- непригодным к военной службе. Это означает, что человек вообще никогда не может быть мобилизован, поэтому его исключают из военного учета.
Обычно "белым" называют военный билет, в котором человека определяют непригодным или ограниченно пригодным к службе. Такие люди могут не служить в мирное время, но в условиях военного положения могут быть мобилизованы.
Ограниченно пригодные военные не могут попасть в десантные войска, танковые войска, морскую пехоту, но могут выполнять штабную или тыловую работу. Они могут служить:
- в штабах;
- в подразделениях обеспечения;
- территориальных центрах комплектования, учреждениях, организациях;
- учебных заведениях.
Также могут выполнять задачи на передовой, если им позволяет состояние здоровья.
Если человек не может быть мобилизован, он должен прийти в центр комплектования и показать документы, подтверждающие это.
Должны ли становиться на военный учет мужчины-переселенцы
Мужчины-переселенцы призывного возраста обязаны встать на военный учет в центр комплектования в течение семи дней после смены места жительства, не дожидаясь повестки.
Затем все призывники, военнообязанные и резервисты должны сняться с учета не раньше, чем за три дня до отъезда.
Человек должен встать на учет, меняя место своего постоянного пребывания на длительный срок. Что такое постоянный или длительный срок в законодательстве четко не определили.
Если переселенцу, вообще не пригодному к службе, вручили повестку, он должен прийти в центр и показать документы, подтверждающие его негодность.
Кто не подлежит призыву на военную службу по мобилизации
Общая мобилизация – пополнение армии человеческими и транспортными ресурсами. Подлежат мобилизации граждане, способные выполнять воинскую обязанность в возрасте от 18 до 60 лет.
Список всех, кто не подлежит мобилизации, прописан в статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Это, в частности, люди с инвалидностью, мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью, или несовершеннолетнего ребенка, или трое и более детей, студенты, забронированные органами госвласти, предприятиями и т.д.
Что будет, если не реагировать на повестку
Административная ответственность
Если не прийти на вызов в центр комплектования без уважительных причин – это нарушение статьи 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Нарушение правил военного учета". Санкция – штраф от 510 до 850 гривен. Повторное нарушение в течение года – штраф от 850 до 1700 гривен.
Нарушение закона об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации – это статья 210-1 Кодекса об административных правонарушениях. Штраф от 1700 до 3400 грн. За повторное нарушение в течение года – от 3400 до 5100 гривен. На должностных лиц – от 5100 до 8500 гривен.
Если намеренно испортить или потерять учетно-военные документы (военные билеты и свидетельство о приписке к призывным участкам) – это нарушение статьи 211 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция – штраф от 510 до 850 гривен. Повторное нарушение в течение года – влечет наложение штрафа от 850 до 1700 гривен.
Уголовная ответственность
Уклонение от призыва по мобилизации – нарушение статьи 336 Уголовного Кодекса Украины. Наказывается лишением свободы от трех до пяти лет.
Мобилизация в Украине: что известно
- 16 ноября Рада продлила срок действия военного положения и мобилизации. Военное положение продлится до 19 февраля 2023 года. "За" проголосовали 294 и 297 нардепов соответственно.
- В ноябре Владимир Зеленский заявил, что мобилизацию могут продлить еще на 90 суток, то есть до февраля 2023 года. Соответствующий законопроект уже был внесен на рассмотрение в парламент.
- Отметим, что в первую очередь в боевые воинские части доставляют резервистов и бывших участников АТО и ООС.
- Также определены и сроки службы для мобилизованных и служащих по контракту.
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